Giám đốc đánh cán bộ xã bị lãnh 6 tháng tù

Theo cáo trạng, khoảng 14g40 ngày 1-1-2017, Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, tang trữ, tiêu thụ khoáng sản của huyện Tánh Linh đến Gia An kiểm tra.

Đoàn do ông Lưu Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn; ông Phạm Ly Kha, Phó Phòng TN&MT huyện, ông Hoàng Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Gia An cùng các thành viên trong đó có cả công an cùng tham gia.

Khi Đoàn kiểm tra đến Nhà máy sản xuất gạch ngói Thiên Thanh thì phát hiện có một xe múc đất và một máy bơm đang hút cát trái phép lên xe ben 86H-5661.



Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép Ông Kha và ông Thành đến yêu cầu dừng lại kiểm tra và đề nghị lái xe ben xuống làm việc. Ông Kha và ông Thành đến yêu cầu dừng lại kiểm tra và đề nghị lái xe ben xuống làm việc.

Lúc này ông Huỳnh Thanh từ ngoài chạy xe máy vào chửi rủa, xúc phạm Đoàn kiểm tra, dùng tay, nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, mặt ông Thành. Ông Kha vào can ngăn cũng bị ông Thanh hung hãn dung nón bảo hiểm tấn công khiến cả hai cán bộ bị thương tích trong đó ông Thành phải nhập viện điều trị.



Ngày 23-2, Công an Tánh Linh khởi tố bị can, bắt giam Thanh về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 27-6, TAND huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã đưa bị cáo Huỳnh Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Thanh (Gia An, Tánh Linh) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Thanh 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.