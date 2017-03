Giám đốc đột tử, phát hiện bị 'đục két' hơn 25 tỉ đồng

Chiều 9-11, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm án, tuyên phạt Bùi Thị Hòa (nguyên kế toán trưởng Công ty CP Procimex Việt Nam) tù chung thân về tội tham ô tài sản, Đoàn Thị Anh Thư (nguyên thủ quỹ của công ty) năm năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.



Bị cáo Hòa trước vành móng ngựa.

Công ty CP Procimex có hơn 55% vốn nhà nước, chuyên chế biến, bảo quản thủy sản… do ông Nguyễn Điểm làm tổng giám đốc. Tháng 11-2012, ông Điểm đột ngột qua đời, do đó công ty được tiến hành kiểm tra tài chính. Qua kiểm tra, phát hiện số tiền quỹ thực tồn chênh lệch so với số tiền quỹ trên sổ sách kế toán là hơn 25,3 tỉ đồng.

Qua điều tra xác định do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, ông Điểm đã chỉ đạo Hòa rút tiền ở ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt của công ty. Theo đó, Hòa yêu cầu kế toán tiền mặt ngân hàng của công ty làm thủ tục lập séc, giao cho Thư đến ngân hàng rút tiền và chi theo yêu cầu của ông Điểm. Từ tháng 1-2011 đến tháng 10-2012, Hòa nhận tiền giao lại cho ông Điểm hơn 25 tỉ đồng. Để đối phó, Hòa đã hạch toán khống bằng cách ghi phiếu chi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, chỉ đạo Thư hạch toán khống trên sổ quỹ.

Theo quy định, vào cuối năm công ty phải báo cáo số liệu kế toán được đơn vị kiểm toán kiểm tra, xác nhận. Phía công ty đã thuê Chi nhánh Công ty TNHHH Kiểm toán PKF (10 Hải Phòng, Đà Nẵng) kiểm toán. Để tránh bị phát hiện, Hòa dán đè số liệu khống trong giấy xác nhận của ngân hàng, sau đó mang đi sao chụp và cung cấp các bản sao cho công ty kiểm toán và đã qua mặt được cơ quan kiểm toán.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khiếu nại rằng mình chỉ làm theo chỉ đạo của tổng giám đốc. Các bị cáo cũng xin HĐXX xem xét giảm án vì bản thân không hề hưởng lợi gì trong những hành vi sai trái này mà toàn bộ số tiền rút ra đều đưa lại cho ông Điểm.

HĐXX nhận định công ty có vốn điều lệ là 30 tỉ đồng nhưng các bị cáo chiếm đoạt 25,3 tỉ là số tiền đặc biệt lớn. Ảnh hưởng xấu đến uy tín kinh doanh của công ty, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư cũng như uy tín với đối tác, gây hoang mang cho người lao động. Vì lẽ đó tòa giữ nguyên án sơ thẩm.

Riêng về phần dân sự, trước đó tòa tuyên buộc ông Điểm và bị cáo Hòa có nghĩa vụ liên đới bồi khắc phục toàn bộ số tiền thất thoát. Do ông Điểm đã chết nên những người thuộc hàng thừa kế của ông Điểm phải liên đới với bà Hòa. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, vợ và hai con của ông Điểm kháng cáo vì cho rằng không có cơ sở khẳng định ông Điểm phạm tội tham ô, không có cơ sở chứng minh ông Điểm lấy số tiền này nên không thể yêu cầu liên đới bồi thường. Sau khi nghị án, tòa tuyên hủy phần dân sự.