Giám đốc Tân Hiệp Phát đòi 5.200 tỉ bị 'bốc hơi'

Tòa tập trung làm rõ việc cố ý làm trái và vi phạm trong hoạt động cho vay với tổng thiệt hại 5.500 tỉ đồng của Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) cùng các đồng phạm.





Ra tòa với tư cách người liên quan, bà Trần Thị Ngọc Bích (Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát, ảnh) cùng một số cá nhân được HĐXX thẩm vấn. Tại tòa, bà Bích khai có quan hệ tín dụng với VNCB từ tháng 6-2012 (khi đó còn là Ngân hàng Đại Tín). Ngân hàng mời gửi tiền và bà cũng có vay tiền của ngân hàng này. Bà Bích cho biết ngân hàng này có lãi suất công bố cao hơn so với các ngân hàng khác nên đến gửi tiền. Do gửi số tiền lớn, bà giao dịch trực tiếp với phó giám đốc VNBC Chi nhánh Sài Gòn. Số tiền này do 17 người, trong đó có bà, gửi trong thời gian dài, có thời điểm giao dịch cao nhất lên đến 6.000 tỉ đồng.

Bà Bích cho biết khi bắt đầu làm việc với Ngân hàng Đại Tín thì gặp Phạm Thị Trang (Trang “Phố núi”, hiện không ở VN), giới thiệu là phó tổng giám đốc nguồn vốn của ngân hàng này. Khi biết bà Bích có nhu cầu vay tiền ra thì Trang có nhu cầu vay lại số tiền này nên bà Bích đồng ý. Khi vay tiền ra và chuyển cho Trang vay lại và Trang chỉ một số tài khoản của nhiều người, trong đó có tài khoản của Danh. Nhưng bà “chưa bao giờ cho Phạm Công Danh vay tiền. Trang chỉ định vào tài khoản nào thì chuyển vào khoản đó”.

Cũng theo bà, đến tháng 7-2014, CQĐT mời bà hỏi về việc vay-gửi tại VNCB và thông tin tài khoản của bà không còn tiền thì lúc đó bà mới biết. Hiện tại, số tiền gần 5.200 tỉ đồng của nhóm bà tại Ngân hàng VNCB chưa được giải quyết, bà yêu cầu giải quyết để lấy lại.

Theo cáo trạng, ngày 21-8 và ngày 26-8-2013 có 5.192 tỉ đồng rút ra từ VNCB trong tài khoản của Trần Ngọc Bích nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản đã được chuyển đến các tài khoản của Danh. Các khoản tiền này Danh chỉ đạo cấp dưới tự ý chuyển sang tài khoản của mình để tất toán các khoản mà Danh đã vay trước đó của nhóm bá Bích và rút từ VNCB ra 300 tỉ đồng đứng tên trong sổ tiết kiệm ba cá nhân của nhóm bà Bích vay nhưng không có hồ sơ, chứng từ vay. Khoản tiền này Danh chi tiêu nhưng không giải trình được sử dụng vào việc gì...