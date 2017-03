Giám đốc trả nợ 14 tỉ bằng biệt thự ảo bị bắt theo lệnh truy nã

Ngày 2-7, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyết định tạm giam đối với bị cáo Nguyễn Tương Như (37 tuổi, ngụ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), người bị VKSND tỉnh truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó Như bị khởi tố để điều tra nhưng được cho tại ngoại. Khi TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì Như bỏ trốn. Sáng 1-7, Như bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Hà Nội phối hợp PC52 Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ khi đang trốn tại Hà Nội.

Theo cáo trạng, Như là tổng giám đốc Công ty CP Sỹ Ngàn (Hà Nội). Như có quan hệ thân thiết với gia đình ông Nguyễn Bá Bảng (phường 10, TP Vũng Tàu). Lợi dụng sự tín nhiệm của gia đình ông Bảng, Như đã vay số tiền rất lớn. Tính đến tháng 3-2012, Như còn nợ của gia đình ông Bảng hơn 13 tỉ đồng, 30.000 đô la Singapore, 10 cây vàng SJC (quy đổi tại thời điểm hiện tại tổng cộng hơn 14 tỉ đồng). Để chiếm đoạt số tiền nợ của ông Bảng, Như dùng thủ đoạn gian dối, lập cam kết thể hiện rằng vợ chồng Như sẽ được sở hữu ba căn biệt thự sắp xây xong tại ba dự án lớn ở Hà Nội. Như sẽ dùng ba căn biệt thự này để cấn nợ cho ông Bảng. Nhưng cả ba căn biệt thự đều là ảo.



Quyết định truy nã bị cáo Nguyễn Tương Như. Ảnh: TK

Cụ thể, theo cam kết, Như sẽ giao cho ông Bảng căn biệt thự diện tích hơn 900 m2 sẽ hình thành trong tương lai tại dự án KDL sinh thái Ngọc Viên Island (Sơn Tây) trị giá 8,5 tỉ đồng do Công ty CP Sỹ Ngàn đầu tư. Tương tự, Như hứa sẽ giao căn biệt thự rộng 1.000 m2 hình thành trong tương lai thuộc dự án Tản Viên Resort (Ba Vì) trị giá 6 tỉ đồng cho ông Bảng. Dự án này do Công ty CP Sinh thái và Đầu tư Thiên An làm chủ đầu tư, thời gian giao nhà là 31-8-2013. Để tạo lòng tin cho ông Bảng, Như cũng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất và thi công xây dựng căn biệt thự trên với Công ty Thiên An. Công ty Thiên An cũng viết một phiếu thu 6 tỉ đồng cho Như. Với các thủ đoạn như trên, Như cũng gán nợ cho ông Bảng một biệt thự hơn 600 m2 tại dự án Nine Lvorry-Ba Vì, trị giá 3 tỉ đồng do Công ty CPĐT Archi làm chủ đầu tư.

Theo cam kết, ông Bảng nhận ba căn biệt thự của vợ chồng Như là để đảm bảo thu hồi khoản nợ 14 tỉ đồng. Qua tìm hiểu, ông Bảng được biết ba căn biệt thự trên không có thật nên ông đã gửi đơn tố cáo vợ chồng Như. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định ba phiếu thu trên đều được lập khống. UBND huyện Ba Vì, TP Hà Nội xác định không có hai dự án Tản Viên Resort và Nine Lvorry-Ba Vì trên địa bàn huyện; không có hồ sơ xin cấp giấy phép hai dự án này tại huyện Ba Vì. Căn biệt thự ở dự án Ngọc Viên Island-Đồng Mô cũng không có thực. Mặc dù các phiếu thu, tài sản đều không thật nhưng giữa Như và giám đốc hai công ty trên vẫn thỏa thuận thế chấp, hoán đổi tài sản cho nhau. Mục đích là dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền nợ ông Bảng.

Quá trình điều tra, Như đã trả cho ông Bảng 670 triệu đồng. Đồng thời cơ quan điều tra đã kê biên cổ phần của Như ở Công ty Sỹ Ngàn nhằm đảm bảo giải quyết vấn đề dân sự của vụ án.