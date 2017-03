Giảm oan sai: Bỏ lối suy đoán có tội

Trọng cung hơn trọng chứng gây oan sai Theo ông Nghĩa, những vụ oan sai vừa qua là do công tác điều tra đi vào hướng dễ dãi: Làm mọi cách cho nghi phạm cung khai nhận tội là được. Trong thực tế, việc đi tìm chứng cứ là công việc nhọc nhằn, khó khăn nhất của một điều tra viên chứ không phải là đi “đôi co” với bị can, bị cáo. Mấu chốt phải là chứng cứ, tức hiện trường, bối cảnh, nhân chứng, sự phân tích, tổng hợp đánh giá thông tin về một vụ án. Từ đó ta mới tái hiện được sự thật, bởi vì ngay cả khi một người thú nhận mình phạm tội nhưng chưa chắc những gì họ khai ra là đúng. Đối với điều tra viên, tất cả lời cung khai, trong đó có lời khai nhận tội chỉ là “dữ liệu đầu vào” để từ đó điều tra viên phải đi xác minh sự thật của chúng. Cho nên điều cuối cùng mà điều tra viên cần có được không phải là lời nhận tội của bị can dù thực sự người đó có phạm tội mà phải là chứng cứ, sự thật khách quan rút ra từ lời nhận tội ấy.