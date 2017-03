Giảm từ chung thân xuống 20 năm tù nhờ giám định hàm lượng ma túy

Ngày 9-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm lần 2, tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm (41 tuổi, trú tại TP Vinh, Nghệ An) 20 năm tù, Trần Hữu Tuyến (36 tuổi, trú xã Nam Cường, Nam Đàn, Nghệ An) 17 năm tù, Lương Thị Hương (25 tuổi, trú xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.





Ba bị cáo (từ phải qua trái) : Lương Thị Hương, Trần Hữu Tuyến, Nguyễn Thanh Tâm tại phiên xử

Trước đó, ngày 15-9-2014, TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Tâm tù chung thân, Hương 18 năm tù, Tuyến 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo được giảm án là nhờ cơ quan tố tụng xác định lại hàm lượng ma túy trong các bánh heroin tang vật.

Theo cáo trạng, đêm 21-11-2013, Công an TP Vinh bắt quả tang Tuyến đang vận chuyển 3 bánh heroin (trọng lượng 1.000 gam)bằng xe máy lưu thông qua địa phận xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu, Nghệ An).

Tuyến khai nhận, số heroin trên là của Hương mua theo sự chỉ đạo của Tâm. Ngay sau đó, công an bắt giữ Tâm và Hương khi cả hai đang đi trên một chiếc ô tô chạy sau Tuyến khoảng một km.

Sau khi tòa án cấp sơ thẩm xét xử lần 1, các bị cáo kháng cáo. Ngày 22-4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử phúc thẩm, hủy toàn bộ bản án để điều tra lại với yêu cầu giám định hàm lượng chất ma túy trong các bánh heroin tang vật.

Ngày 17-6, Cơ CSĐT Công an tỉnh Nghệ An giám định hàm lượng ma túy có trong 3 bánh heroin tang vật trên. Kết quả giám định cho thấy, hàm lượng ma túy có trong mẫu lấy từ 3 bánh heroin từ 40 - 45%. Từ kết quả này, tòa án cấp sơ thẩm đã giảm án cho Tâm khi xét xử lần 2, tuyên án như trên.