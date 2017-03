Giận vợ vô tình hại chết con nuôi

Theo hồ sơ, khoảng 20 giờ ngày 9-2-2016, Nguyên nghe tin vợ mình là PTTN đang đánh bạc nên đến nơi để “bắt quả tang”. Về nhà, vợ chồng cãi nhau. Nguyên lấy can xăng (loại xăng thơm dùng để sơn đồ gỗ) tạt khoảng 3,5 đến 4,5 lít vào người vợ dọa đốt. Chị N. ra sau nhà rửa mặt còn Nguyên lấy mền dính xăng bỏ vào máy giặt rồi đi ăn cơm. Nửa đêm, Nguyên bật quẹt ga để tìm thuốc lá hút làm lửa bén hơi xăng bùng cháy. Cháu K. (sinh năm 2004, con nuôi của vợ chồng Nguyên) đang ở trên gác lửng kêu cứu nhưng vợ chồng Nguyên bất lực do lửa cháy to. Cả hai kêu cứu, người dân đến dập lửa nhưng cháu K. đã tử vong.