Giật điện thoại nhưng xui bị té 2 lần

Tối 17-6, Tịnh chạy xe máy chở Thoại đi chơi, khi đến thị trấn Hòa Hiệp Trung thì thấy chị D. đang đứng ở lề đường và sử dụng ĐTDĐ để chơi game. Tịnh điều khiển xe áp sát chị D. giật điện thoại nhưng khi bỏ chạy được 2 m thì làm rơi điện thoại xuống đường. Khi bị can quay đầu xe lại lấy điện thoại thì chị D. chạy đến, hai bên giằng co. Chị D. kéo yên xe của Tịnh lại thì Thoại ngồi sau gạt ra, cả hai chạy thoát.



Nhưng hai bị can chạy được khoảng 30 m thì loạng choạng tay lái ngã xuống đường. Lúc này một người đàn ông chạy đến giữ xe nhưng bị uy hiếp nên đành để hai bị can chạy thoát. Ngay hôm sau Tịnh và Thoại bị Công an huyện Đông Hòa bắt giữ. Kết luận định giá tài sản xác định chiếc điện thoại của chị D. giá gần 3 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, Tịnh đã từng có nhiều tiền sự. thoại cũng có tiền án và tiền sự.