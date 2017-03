Giết đồng nghiệp vì bị nhận xét làm việc chưa tốt

Ngày 20-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân với Lương Văn Hải (SN 1992, ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội giết người.

HĐXX nhận định dù Hải thành khẩn ăn năn cũng không thể xem xét giảm án. Mức án sơ thẩm tuyên là phù hợp cần thiết giữ nguyên. Trước đó xử sơ thẩm, TAND TP.HCM xử lưu động tại huyện Hóc Môn ngoài tuyên phạt tù chung thân, còn bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 135 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Hải và chị Huyền làm chung tại một cơ sở may ở huyện Hóc Môn. Do chị Huyền nhận xét thái độ làm việc của Hải chưa tốt với chủ cơ sở nên đôi bên nảy sinh mâu thuẫn.



Bị cáo Lương Văn Hải tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Yến.

Trưa 21-9-2015, khi chị Huyền đang nghỉ trưa trên gác tại cơ sở may, Hải đến nói chuyện rồi giữa hai người xảy ra ẩu đả.

Hải cầm dao đâm nhiều nhát vào người chị Huyền. Em trai của chị Huyền nghe tiếng kêu cứu liền lên gác xem sao thì cũng bị Hải dùng dao đâm hai nhát vào người. Gây án xong, Hải dùng dao tự sát.

Lúc này, chủ cơ sở may nghe thấy liền chạy lên gác can ngăn, đưa cả ba người vào bệnh viện cấp cứu. Hải và em trai chị Huyền may mắn được cứu sống. Riêng chị Huyền đã tử vong trước khi nhập viện.