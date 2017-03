Giết người ở Lào rồi về Việt Nam đầu thú

Sáng 21-8, xử sơ thẩm Lô Văn Phong (40 tuổi, trú xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An) về tội giết người, TAND tỉnh Nghệ An đã phạt bị cáo 15 năm tù.



Bị cáo Lô Văn Phong đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án. Ảnh: ĐẮC LAM

Theo hồ sơ, tháng 5-2013, Phong cùng anh nhiều thanh niên trong xã sang bản Huồi Y Lợi, huyện Pỉn Hợp, tỉnh Viêng Chăn (Lào) làm phụ hồ và thợ sắt trên công trường xây dựng. Đêm 10-8, đi nhậu về, thấy lán trại tắt đèn, các công nhân cự lộn rồi lao vào đánh nhau.

Bênh bạn, Phong tham gia đánh anh Phi và được mọi người can ngăn. Sau đó, Phong đến bãi chứa vật liệu, lấy một khúc sắt, phóng về phía cửa lán trại, trúng vào trán anh Phi làm anh này tử vong.

Sau khi gây án, Phong trốn về Việt Nam và 5 tháng sau đến công an đầu thú. Công an tỉnh Nghệ An ra công văn đề nghị Vụ hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự của VKSND tối cao tại Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng nước Lào đề nghị chuyển giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án để điều tra, làm rõ. Nhận hồ sơ của cơ quan chức năng nước bạn, công an đã trưng cầu dịch thuật sang tiếng Việt, khai quật tử thi giám định…

Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ (đầu thú, khắc phục một phần hậu quả..), tòa phạt Phong mức án trên và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 75 triệu đồng và phải chu cấp nuôi dưỡng con của bị hại mỗi tháng 500 ngàn đồng cho đến 18 tuổi.