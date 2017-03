Giết người vì bị chê... 'tư cách' nhậu

Ngày 28-9, TAND tỉnh Tây Ninh đã xử sơ thẩm tuyên phạt Phan Đạt Phương (sinh năm 1967, trú ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh) 18 năm tù về tội giết người.

Tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường gia đình bị hại gần 174 triệu đồng gồm tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng nuôi anh trai của bị hại.



Theo cáo trạng, trưa 1-5-2016, sau khi uống rượu, bị cáo Phương về nhà một người ngụ cùng ấp dự đám cưới.

Tại đây, Phương mời anh L. là chủ thầu xây dựng các công trình cầu đường mà trước đây Phương làm thuê một ly rượu.

Anh L. từ chối không uống và nói: “Mày không đủ tư cách uống rượu với tao”.

Bị cáo Phương không nói gì mà tức giận bỏ đi lấy một con dao rồi quay lại bàn nhậu tấn công anh L.

Mọi người can ngăn, đưa anh L. đi cấp cứu. Phương cũng vứt dao rồi đến cơ quan công an đầu thú.



Bị cáo Phan Đạt Phương tại phiên tòa.

Nạn nhân L. đã tử vong do vết thương quá nặng sau gần một tháng điều trị. Kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh kết luận anh L. tử vong do vết thương ở bụng gây thủng gan, thủng ruột non.

Tại phiên tòa, bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và cho rằng anh L. khinh mình nghèo nên tủi thân và không kiềm chế được bản thân nên phạm tội.

Đại diện VKS đã đề nghị mức án 16-18 năm tù. Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX tuyên dưới khung hình phạt so với lời đề nghị của VKS vì bản thân bị cáo phạm tội lần đầu, không cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân mà chỉ hành động do tủi thân, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục được một phần hậu quả.

Cuối cùng HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Đạt Phương mức án như trên.