Giết người vì bị ép uống bia

HĐXX nhận định các tình tiết có hai con còn nhỏ, mẹ già, thành khẩn.... đã được cấp sơ thẩm xem xét nên không có cơ sở nào khác để giảm án cho bị cáo.

Xử sơ thẩm cuối tháng 7, TAND TPHCM còn tuyên Nguyễn Quốc Thắng 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, tối ngày 11-5-2013, sau khi hát karaoke với nhau, Sơn và vợ rủ một người bạn ra một quán lề đường để tiếp tục uống bia. Nhưng đến khuya cùng ngày, em trai của bạn điện thoại rủ đến một quán nhậu trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 nên cả ba kéo nhau đi.

Đến nơi, trong bàn đã có Nguyễn Quốc Thắng và Lê Quốc Khởi ngồi nhậu từ trước. Sau khi nâng ly giới thiệu mọi người với nhau, Thắng cầm ly bia mời Sơn uống 100% và tiếp tục mời lần thứ hai. Thấy Thắng ép uống dồn dập, Sơn liền đứng dậy chửi thề: “Nếu không nể tình ngồi nhậu thì cái ly này lên đầu mày rồi”. Nghe vậy Khởi liền đứng dậy dùng tay đẩy Sơn ra, còn Thắng định dùng ly bia của mình đánh Sơn nhưng được ngăn cản.

Thấy có xô xát, Khởi ập vào Sơn để can ngăn không cho đánh nhau thì liền bị Sơn dùng dao Thái Lan được giấu trong người đâm một nhát mạnh vào ngực Khởi, sau đó cùng vợ lấy xe đi về nhà.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do bị đâm trúng tim nên Khởi tử vong trên đường. Ngay sau đó Sơn bị công an bắt giữ. Do có ý định đánh Sơn nên Thắng cũng bị bắt và truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.