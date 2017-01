Giết người vì cho rằng đã sàm sỡ chị vợ mình

Ngày 17-1 TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Trần Văn Đùa (sinh 1975, trú huyện Đức Huệ, Long An), tù chung thân về tội giết người. Tòa cũng tuyên buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 50 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần.

Đầu năm 2016, trong lúc dự tiệc cưới bị cáo Đùa cho rằng nạn nhân P. có hành vi sàm sỡ chị vợ của mình, nên dùng tay đánh vào mặt ông P. Hai bên xô xát nhưng được mọi người can ngăn, ai về nhà nấy.

Nhưng sau đó, ông P. cùng những người trong gia đình kéo đến tìm bị cáo để nói chuyện. Thấy vậy bị cáo Đùa lấy vỏ chai nước ngọt đã đập vỡ cùng con trai ra gặp ông P.

Gặp nhau, ông P. xông vào đánh Đùa khiến cả hai té ngã. Sau đó Đùa dùng hung khí chuẩn bị sẵn hành hung khiến ông P. tử vong. Thấy ông P. bị hành hung, người thân của ông cũng xông vào đánh bị cáo. Sau đó bị cáo chạy trốn nhưng bị lực lượng công an xã bắt giữ.

Quá trình điều tra, bị cáo không thừa nhận hành vi giết người mà cho rằng chỉ phạm tội cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên quan điểm và không đồng ý với cáo trạng của VKSND tỉnh Tây Ninh.



Bị cáo Trần Văn Đùa tại tòa

Tuy nhiên HĐXX xét thấy lời khai của bị cáo tại tòa, lời khai của những người làm chứng và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án phù hợp với cáo trạng truy tố bị cáo về tội giết người.

Vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo xâm phạm đến tính mạng của người khác, ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội. Do vậy, cần có hình phạt nghiêm đối với bị cáo để phòng ngừa tội phạm. Nhưng do phía bị hại cũng có một phần lỗi nên HĐXX xét giảm nhẹ một phần. Hành vi của một số người nhà ông P. có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng nên đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, Tây Ninh để điều tra và xử lý theo thẩm quyền.