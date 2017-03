Giết người vì nghĩ bị nhìn đểu

Chiều 7-1, anh Phạm Văn Bảo uống rượu say nằm ngủ trên võng. Do mắt anh Bảo khi ngủ thường không nhắm kín, Phúc nghĩ là anh Bảo đang… nhìn đểu mình (Phúc bị rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu quá nhiều) nên vào nhà lấy một con dao phát ra chém tổng cộng 11 nhát vào đầu và cổ anh Bảo khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Phúc bỏ trốn, đến 0 giờ ngày 8-1 thì ra Công an huyện Đắk R’lấp đầu thú.

MINH TRÍ