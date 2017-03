Giết voọc chà vá, khó xử hình sự

Thế nhưng VKS cùng cấp lại cho rằng chưa định giá được giá trị mỗi con voọc nên không phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 3-2015, Sơn cùng Vi Văn Hoàng, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Hội và Lê Thị Lan (cùng ngụ Tân Kỳ) từ Nghệ An vào Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà để dựng lán trại, đặt bẫy thú. Trong thời gian đi săn tại đây, nhóm của Sơn đã sát hại nhiều cá thể voọc chà vá chân nâu, sấy khô thịt, còn xương thì bó thành từng bó phơi trên giàn bếp.

Vào thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện, trong lán chỉ có mình Sơn. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bẫy dây thép, dao phát rừng, một túi đựng thịt và xương động vật. Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng đã gửi mẫu vật thu giữ để trưng cầu giám định tại Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam). Kết quả xác định đây là loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm, thuộc nhóm IB, nằm trong sách đỏ thế giới.





Vi Văn Sơn cùng số xương voọc chà vá chân nâu. Ảnh: TT

Chi cục Kiểm lâm TP đã khởi tố vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật sang Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà. Sau một thời gian điều tra, Công an quận Sơn Trà đã khởi tố bị can Vi Văn Sơn về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm theo khoản 2 Điều 190 BLHS nhưng VKSND cùng cấp không phê chuẩn. Lý do là theo Điều 21 Nghị định 157/2013 thì giá trị của tang vật thu giữ thuộc nhóm IB phải trên 100 triệu đồng thì mới xử lý hình sự được.

Cơ quan điều tra đã gửi yêu cầu định giá cá thể voọc chà vá chân nâu đến Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Sơn Trà; Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Đà Nẵng và Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Bộ Tài chính. “Cả ba cấp đều trả lời chung kết quả là voọc chà vá chân nâu không lưu hành trên thị trường nên không có cơ sở để định giá. Cơ quan điều tra cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong vụ việc này” - Công an quận Sơn Trà thông tin.

Do còn nhiều điểm vướng nên vụ án được gia hạn điều tra thêm ba tháng. “Tuy nhiên, nếu vẫn bắt buộc phải định giá voọc thì có thể vụ việc chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính các đối tượng săn bắt voọc trái phép” - một cán bộ Công an quận Sơn Trà nhận định.