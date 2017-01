Giữ giùm ma túy, lãnh 18 năm tù

Theo hồ sơ, đêm 26-5-2016, Pủa và Cha nhận trông coi hai túi xách đựng ma túy của một người Lào (không rõ lai lịch, địa chỉ) trong một phòng khách sạn ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Khi công an ập vào, Cha và Tủa ôm heroin rồi rút dao nhọn ra đâm loạn xạ để chống trả công an. Tuy nhiên, công an đã tước hung khí và bắt gọn Cha và Tủa. Tang vật thu giữ gồm 50 bánh heroin, 200 USD và ba điện thoại di động.

Giám định kết luận trong 50 bánh heroin này chỉ có sáu bánh heroin là thật (có trọng lượng là 1.999,57 g), còn lại 44 bánh là hàng giả.