Giữ nguyên án tử hình kẻ giết bạn, cướp của

(PLO)- Khi nhậu say, Quyền thú nhận với vợ đã ra tay giết bạn cướp tài sản. Vợ khuyên chồng nên ra công an đầu thú nhưng Quyền không đi. Và người vợ đã đến công an tố giác hành vi phạm tội của chồng.