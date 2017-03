Giữ tội báo cáo sai… để trị bệnh thành tích?

Không nên bỏ tội hoạt động phỉ? Nhiều ý kiến cho rằng hành vi hoạt động phỉ ở Việt Nam vẫn có thể xảy ra và đây là tội phạm vô cùng nguy hiểm (Điều 83 BLHS) nên không thể bỏ. Ông Đỗ Khắc Hường (cán bộ pháp chế Bộ Công an) và ông Nguyễn Quang Lộc (nguyên Thẩm phán TAND Tối cao) đều cho rằng nếu bỏ tội này thì sẽ không đảm bảo vấn đề an ninh quốc gia. Ông Hường nhấn mạnh: “Nước ta có địa hình phức tạp, hiểm trở nên nguy cơ tiềm ẩn tội phạm này vẫn xảy ra. Vì vậy, nếu bỏ tội phạm này đi vì lý do ít xảy ra là không hợp lý”. Còn ông Lộc cho rằng việc giữ lại tội hoạt động phỉ là phù hợp để khi có sự cố xảy ra còn có quy phạm pháp luật hình sự xử lý.