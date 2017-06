Giữa Sài Gòn, một cháu bé 3 lần bị bắt cóc

Sáng 29-6, TAND quận Tân Bình, TP.HCM đã đưa vụ án Nguyễn Phú Cường bị truy tố chiếm đoạt trẻ em ra xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt Cường bốn năm tù. Tổng hợp hình phạt với hai bản án trước (mà Cường phải nhận trong thời gian điều tra vụ án này) là 10 năm.

Tại toà, Cường cho rằng mình không có ý bắt cóc mà chỉ là do thương yêu cháu bé nên đưa đi ở cùng mình, cho ăn uống, chơi game.

Tuy nhiên, lời khai nại này của Cường đã bị bác bỏ bởi nếu thương yêu thì đã không dẫn cháu đi biệt 1-2 tháng cho chơi game làm dở dang việc học hành; nếu thương yêu thì đã không trộm cắp, cướp giật xe máy trước mặt cháu bé, nếu thương yêu thì đã không bắt cháu xa gia đình chỉ và làm bình phong cho Cường phạm tội.

Khoảng vài ngày sau, Cường đến gặp chị nói rằng trước đây Cường có người con không may bị tại nạn giao thông chết, khuôn mặt rất giống cháu T. Cường tha thiết xin nhận cháu T là con nuôi nhưng thực tế là Cường chưa có vợ có con.

Cáo trạng xác định: Ngày 14-10-2015, chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm ở đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình đến công an trình báo rằng tám ngày trước, con trai chị là NTMT học lớp 4 trường tiểu học gần nhà đi học về thì bị mất tích.

Lần thứ hai: Ngày 6-10-2015, cháu T. ở nhà xem tivi một mình. Đến trưa bà ngoại đi chợ về thì không thấy cháu đâu. Gia đình tìm kiếm khắp nơi, đăng thông tin tìm kiếm trên báo và truyền hình.

Trong khi gia đình chị hoảng loạn, hang cùng ngõ hẻm tìm con thì cách đó hơn 20 km, tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Cường đưa bé đến ở nhà trọ của mình. Ai hỏi về bé Cường cũng nói là con mình. Hằng ngày Cường dẫn cháu đến một quán nước, cho ăn uống rồi về.

Ngày 9-11-2015, Cường mượn xe máy của một khách trong quán nói là đi mua đồ ăn cho con. Người khách này thấy con của Cường còn ở quán nên tin tưởng đưa xe. Trước khi đi, Cường dặn cháu lát nữa đến tiệm Internet chờ Cường đón. Sau đó, Cường đem xe máy này đi cầm được 15 triệu đồng.

Đến khoảng 11 giờ ngày 11-11-2015, Cường gọi chị Trâm đến quán cà phê gần một ngôi chùa trong đón con.

Lần thứ ba: Khoảng giữa tháng 11-2015, cháu T đang chơi với ông ngoại ở chỗ ông sửa xe đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận. Cường tiếp tục xuất hiện, chở cháu đi chơi và không đưa về.

Hai tháng sau, Cường chở cháu đi trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp thì thấy một người đang say ngủ bên cạnh chiếc xe máy có cắm chìa khoá. Cường dừng lại và nói cháu T coi xe. Cường mang xe của người này đi gửi rồi quay lại chở cháu T. Sau đó Cường liên hệ chủ xe yêu cầu chuộc. Đến điểm hẹn, thấy Công an thì Cường bỏ chạy, để lại cháu T. Công an quận Gò Vấp đã gọi gia đình đến đón con về.