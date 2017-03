Gỡ rối thi hành án hành chính

Tòa mở phiên họp kiểm tra chứng cứ Nhằm tạo điều kiện cho các đương sự tiếp cận tài liệu, chứng cứ của nhau, giúp các bên tự củng cố chứng cứ để thực hiện tranh tụng có hiệu quả hoặc có giải pháp phù hợp, Luật TTHC 2015 quy định về việc tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại. Trường hợp không tiến hành đối thoại được thì vẫn tiến hành họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ. Về giao nộp chứng cứ, Luật TTHC 2015 quy định thời hạn giao nộp chứng cứ không vượt quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục sơ thẩm. Trường hợp có lý do chính đáng thì đương sự phải chứng minh lý do của việc chậm giao nộp tài liệu, chứng cứ. Sau khi giao nộp tài liệu, chứng cứ cho tòa, trong thời hạn năm ngày làm việc đương sự phải thông báo cho đương sự khác biết để đương sự khác liên hệ với tòa thực hiện quyền tiếp cận tài liệu, chứng cứ. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày tòa thu thập được tài liệu, chứng cứ, tòa cũng phải thông báo cho đương sự biết. Bêu tên trên báo, đài? Trong phiên họp đầu tiên của ban soạn thảo Nghị định về THA hành chính (do Tổng cục THA dân sự chủ trì) hồi tháng 5-2016, nhiều hình thức chế tài đối với người không chịu THA đã được đưa ra thảo luận: Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp, cơ quan THA, cơ quan quản lý THA thuộc Bộ Tư pháp xử phạt hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử phạt hành chính; đề nghị xử lý hình sự hành vi không chấp hành án. Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định mang tính cảnh cáo gửi cho cơ quan quản lý cấp trên của người phải THA và công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài. Xem xét trách nhiệm người không chịu THA khi đề bạt, bổ nhiệm hay trong thi đua, khen thưởng…