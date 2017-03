Gửi két sắt chứa ma túy ở... nhà mẹ kế

Ngày 25-5, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Ô (44 tuổi) 20 năm tù và Nguyễn Minh Thành (22 tuổi) bảy năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung đối Ô là 10 triệu đồng và Thành 5 triệu đồng sung công quỹ.



Hai bị cáo Ô (phải) và Thành tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25-5. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, vào lúc 17 giờ 30 ngày 23-6-2015, tại Bến xe khách Cần Thơ (đường Nguyễn Văn Linh), Công an TP Cần Thơ bắt quả tang Nguyễn Minh Thành (22 tuổi) và Phạm Trần Thúy Vi (16 tuổi), thu giữ một túi xách bên trong có một gói thuốc lá hiệu Jet. Trong gói thuốc có một túi nylon hàn kín chứa các hạt tinh thể không màu…

Thành khai chiều 23-6, Ô kêu Thành tới nhà đưa một gói ma túy đá và 500.000 đồng chi phí đi lại cùng điện thoại liên lạc để Thành mang ma túy đi giao ở Cà Mau. Thành bỏ gói ma túy vào bao thuốc lá và đi về rồi rủ Vi cùng đi Cà Mau. Ngoài ra, Thành còn nhiều lần giao ma túy cho Ô ở Cần Thơ. Bản thân Thành cũng nghiện ma túy và thường xuyên mua của Ô. Theo kết luận giám định, gói tinh thể không màu trong bao thuốc lá có thành phần Methamphetamine, trọng lượng hơn 7 g.

Khi được nói lời nói sau cùng, bị cáo Ô bật khóc lớn xin tòa giảm nhẹ hình phạt để trở về chăm sóc gia đình. Ảnh: N.NAM

Công an TP Cần Thơ bắt khẩn cấp đối với Ô. Ô khai giấu ma túy trong két sắt tại nhà bà ĐTNM (mẹ kế). Bên trong két sắt, công an thu giữ bảy túi nylon hàn kín chứa hạt tinh thể không màu. Qua giám định bảy túi này có chứa thành phần Methamphetamine, trọng lượng gần 630 g.

Ô khai số ma túy trên Ô mua của Lãnh Minh Thái với giá 46 triệu đồng vào đầu năm 2015. Số ma túy này được Thái bỏ trong các két sắt rồi chuyển đến Cần Thơ cho Ô. Sau khi nhận "hàng", Ô đã để két sắt ở nhà bà M, mẹ kế Ô. Trước khi bị bắt, Thái đã cho Ô biết mã số 2 két sắt để Ô mở lấy ba gói ma túy đá đi bán.

Do Phạm Trần Thúy Vi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên công an trả tự do, giao chính quyền địa phương quản lý giáo dục. Lãnh Minh Thái chưa đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự. Mẹ kế của Ô cho Ô gửi két sắt nhưng không biết bên trong chứa ma túy nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.