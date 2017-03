Hai án tử hình cho 'đại bàng nhà tạm giữ'

Theo đó, tòa tuyên phạt tử hình Đào Trung Hậu (33 tuổi) và Châu Lễ Hiền (29 tuổi); Ngô Tiến Nam (41 tuổi) tù chung thân, Lý Văn Phong (25 tuổi) 14 năm tù và Trần Đình Minh (22 tuổi) 12 năm tù cùng về tội giết người.



Tổng hợp hình phạt của các vụ án khác, Phong phải chấp hành 14 năm 10 tháng tù và Minh 20 năm tù...

HĐXX cũng buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại 50 triệu đồng.



Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ, ngày 3-2-2015, Nguyễn Thế Nhân (21 tuổi) bị Công an quận 6 bắt về hành vi trộm cắp tài sản và đưa vào tạm giữ tại buồng giam D, nhà tạm giữ công an. Tại buồng giam này còn có tám can phạm và Hậu là trưởng buồng.

Hằng ngày, Hậu phân chia các can phạm thành hai mâm: mâm trên và mâm dưới. Các can phạm mâm dưới phải làm những công việc do Hậu phân công như quét dọn buồng giam, rửa chén, lau chùi khu vực vệ sinh, giặt quần áo…

Theo quy định ngầm, người mới nhập buồng phải ngồi xếp bằng, hai tay để sau lưng để nghe trưởng buồng “sinh hoạt”, nếu phản ứng sẽ bị đánh. Khi nhập buồng, Hậu kêu Nhân ngồi gần sát tường để "sinh hoạt" thì Nhân ngồi xuống vị trí Hậu chỉ nhưng ngồi xổm. Cho rằng Nhân chống đối, nhóm "đàn anh" đã thay nhau đấm đá vào đầu và người Nhân.

Đến chiều cùng ngày, vì một số lý do, Nhân tiếp tục bị nhóm "đàn anh" đánh đập dã man. Khi thấy Nhân thở gấp, Hậu liều kêu báo cán bộ nhà tạm giữ đưa đi cấp cứu. Nhưng ngay sau đó Nhân đã tử vong do chấn thương sọ não...