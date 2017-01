Hai cán bộ làm oan ông Chấn hưởng án nhẹ hơn truy tố

Hôm nay (ngày 23-1), sau thời gian nghị án kéo dài, TAND tỉnh Bắc Giang đã ra phán quyết cuối cùng với hai bị cáo Đặng Thế Vinh (nguyên Phó phòng 10 - VKSND tỉnh Bắc Giang) và Trần Nhật Luật (nguyên Phó Trưởng công an huyện Việt Yên) về hành vi làm sai lệch hồ sơ.

Đây chính là hai trong số những người bị cáo buộc đã trực tiếp gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn (55 tuổi, trú Việt Yên, Bắc Giang), gây chấn động dư luận trong nhiều năm qua.

Theo HĐXX, trong quá trình điều tra vụ án giết người xảy ra tại thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang), ông Trần Nhật Luật được phân công, chịu trách nhiệm chính.

Mặc dù không thừa nhận việc thông báo kết quả dấu vết truy nguyên từ bàn chân dính máu để lại hiện trường, nhưng một số cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự đã thông báo bằng miệng cho Phòng cảnh sát hình sự biết. Tuy nhiên, ông Luật không làm hết chức trách nhiệm vụ được giao, trong khi đó, ông Đặng Thế Vinh cố ý không đưa vào hồ sơ hai biên bản hỏi cung ông Chấn có nội dung kêuu oan. Các bị cáo có chức vụ nhưng không làm hết nhiệm vụ của mình.



Ông Đặng Thế Vinh (ngoài) và ông Trần Nhật Luật (trong) tại tòa

Tuy nhiên, các bị cáo không có tư thù, không hưởng lợi nên không có cơ sở quy kết cố ý làm sai lệch hồ sơ. Mặc dù vậy, hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng đến hồ sơ vụ án, dẫn đến việc ông Chấn bị oan.

Vì vậy, toà thấy có cơ sở xác định các bị cáo thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án này, các bị cáo phạm tội độc lập với nhau. Bị cáo Luật là chủ yếu và phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn bị cáo Vinh.

Tại phiên toà, các bị cáo chưa thể hiện ăn năn hối cả, hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến dư luận... Tuy nhiên, các bị cáo có nhiều thành tích, có đơn xin giảm nhẹ của ông Chấn nên được xem xét khi lượng hình.

Từ những cơ sở trên, toà đã tuyên phạt ông Phạm Nhật Luật 12 tháng tù, Đặng Thế Vinh 8 tháng tù, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, HĐXX đã đồng quan điểm vởi đại diện VKS trong phần tranh luận trước đó, khi quyết định chuyển tội danh cho hai bị cáo. Mặc dù mức án của HĐXX tuyên phạt có cao hơn so với đề nghị của đại diện VKS nhưng vẫn đều thấp hơn so với khung hình phạt mà chính đại diện VKS đề nghị và càng thấp hơn so với tội danh mà VKSND tối cao truy tố.