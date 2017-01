Hại chết chồng rồi tạo hiện trường giả

Về bồi thường dân sự, do đại diện của nạn nhân chưa thống nhất được nên tòa đã tách thành vụ dân sự khác.



Bị cáo Moong Mẹ Phia tại tòa. Ảnh: ĐL

Trưa 11-9-2016, bà Phia chạy sang hàng xóm la hét, kêu cứu cho rằng chồng mình là ông T. đã tự tử bằng thuốc chuột. Thấy dấu hiệu bất thường, Công an huyện Kỳ Sơn đã điều tra, phát hiện chính bị cáo Phia giết chồng. Theo đó, ông T. đi uống rượu về thì hai vợ chồng xảy ra ẩu đả, bà Phia dùng chày gỗ tấn công khiến ông T. tử vong. Sau đó bà bỏ một vỏ gói thuốc chuột và hai gói thuốc chuột vào túi quần chồng để tạo hiện trường giả. Quá trình điều tra Phia khai nhận do chồng uống rượu say về đánh đập, bạo hành nên bà đã chống trả quá mức vì ông T. đã dùng chày gỗ đánh bà, vứt hết thuốc chữa bệnh vào bếp khiến bà bị kích động mạnh về tinh thần.