Hai cựu công an làm chết nghi can lãnh án nhẹ

Ngày 17-5, TAND tỉnh Đồng Tháp đã xét xử sơ thẩm hai cựu sĩ quan Công an TP Cao Lãnh bị truy tố về tội dùng nhục hình. Đó là Huỳnh Ngọc Tòng, 41 tuổi, nguyên thiếu tá, đội phó Đội Điều tra Công an TP Cao Lãnh và Phạm Xuân Bình, 31 tuổi, nguyên thiếu úy, cán bộ điều tra Công an TP Cao Lãnh.

Sau một ngày xét xử và nghị án, đến chiều tối 17-5, HĐXX đã tuyên án. Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng 18 tháng tù, bị cáo Phạm Xuân Bình 11 tháng 11 ngày.

Bị cáo Tòng vẫn đang được tại ngoại, còn bị cáo Bình có mức án đúng bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do ngay tại tòa.

Kết quả xét xử tại tòa cho thấy ngày 16-11-2012, anh Nguyễn Tuấn Thanh (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) bị Công an TP Cao Lãnh bắt khẩn cấp để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, anh Thanh ký vào biên bản khai nhận thực hiện trộm cắp ba xe máy. Từ 22 giờ đến 23 giờ cùng ngày, Tòng tiếp tục lấy lời khai Thanh và anh này khai thêm ba vụ trộm cắp khác. Khi việc hỏi cung kết thúc, anh Thanh được đưa về nhà tạm giữ với nhiều vết bầm đỏ trên chân, tay, ngực.





Bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng (trái) và bị cáo Phạm Xuân Bình tại tòa. Ảnh: QD

Sáng 17-11-2012, anh Thanh được trích xuất ra làm việc và đến trưa cùng ngày, một cán bộ công an vào phòng không thấy anh Thanh ăn cơm mà đầu gục xuống bàn. Anh Thanh được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Tháp nhưng đã tử vong.

Kết quả giám định của Viện Pháp y Quân đội xác định nguyên nhân tử vong của anh Thanh do chấn thương bởi lực tác động mạnh lên nhiều vùng cơ thể, trong đó có vùng nguy hiểm như ức, thượng vị.

CQĐT VKSND Tối cao vào cuộc, sau đó đã khởi tố Tòng và Bình về tội dùng nhục hình. Cáo trạng quy kết Tòng và Bình đã có hành vi dùng tay, chân và cây ba trắc đánh anh Thanh dẫn đến anh này tử vong.

Đáng chú ý, suốt phiên tòa, cả hai bị cáo khai báo quanh co và không thừa nhận hành vi phạm tội. Đến khi nói lời sau cùng, cả hai bị cáo tiếp tục nói mình không phạm tội.