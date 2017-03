Hai kẻ vận chuyển 110 bánh heroin vào TP.HCM kêu oan

Quá trình xét xử phúc thẩm, Tuấn giữ nguyên kháng cáo đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt, còn Anh Dũng đã thay đổi nội dung kháng cáo sang kêu oan.

Tại phiên tòa hôm nay xuất hiện một số tình tiết mới liên quan đến căn nhà của Dũng thuê ở TP.HCM. Nguyễn Hữu Song liên quan trong vụ án (cấp sơ thẩm tuyên tù chung thân) chưa được trích xuất đến phiên tòa phúc thẩm để đối chất với lời khai của Tuấn và Dũng. Đồng thời, vụ án có một số tình tiết cần phải xem xét thận trọng, HĐXX phúc thẩm đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa.





Ba bị cáo Phan Đình Tuấn, Trần Quang Anh Dũng, Nguyễn Hữu Song tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, ngày 10-2, TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với Tuấn "lay" về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, phạt tử hình đối với Dũng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuấn "lay" và Dũng có đơn kháng cáo xin giảm án.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, lúc 0 giờ ngày 15-7-2013, khi Song mang 40 bánh heroin (trọng lượng hơn 12 kg) từ Lào về qua Hà Tĩnh để vào miền Nam tiêu thụ. Khi Song đến địa phận xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận) thì bị Phòng PC47 - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Cục C47 (Bộ Công an), Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh Ninh Thuận bắt quả tang.

Từ lời khai của các đối tượng, công an lần lượt bắt giữ "trùm" Tuấn và Dũng. Trong nhà của Song và Tuấn, công an thu giữ được 12.000 USD, 200 triệu đồng, một ô tô, hai khẩu súng ngắn quân dụng, hơn 100 viên đạn. Các bị can trên khai trước đó đã mang trót lọt 70 bánh heroin vào TP.HCM tiêu thụ.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, từ ngày 26-6-2014 đến 15-7-2014, Tuấn đã nhiều lần mua heroin từ khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) sau đó thuê Song vận chuyển vào TP.HCM để Dũng bán kiếm tiền lời.

Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự ba lần mua bán trái phép chất ma túy với 110 bánh heroin (37.840 g). Ngoài ra, Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với việc tàng trữ trái phép hai khẩu súng quân dụng và 102 viên đạn. Dũng phải chịu trách nhiệm hình sự hai lần mua bán trái phép 80 bánh heroin (27.520 g). Song phải chịu trách nhiệm ba lần mua bán trái phép 110 bánh heroin (tổng trọng lượng tương đương 37.840 g).