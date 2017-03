Hai lần được tuyên trắng án

Ngày 25-8, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm, tuyên bố anh Huỳnh Nhật Quang (33 tuổi) không phạm tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, TAND TP Cà Mau cũng đã tuyên anh Quang vô tội. Tuy nhiên, sau đó VKSND TP Cà Mau có kháng nghị theo hướng anh Quang có tội.

Bị bắn trọng thương còn bị khởi tố

Anh Quang là người từng bị phó Công an xã Tắc Vân (TP Cà Mau) dùng súng bắn đạn cao su bắn vào má phải trong lúc anh đang bị còng tay khiến anh bị thương tích 8%.

Theo hồ sơ, khoảng 24 giờ đêm 4-2-2013, tại khu vực Cầu Đút trên tuyến quốc lộ 1A (thuộc xã Tắc Vân, TP Cà Mau), công an xã này kiểm tra giấy tờ của một người bạn của Quang do anh này không đội mũ bảo hiểm. Quang đi cùng đường nên tấp xe vào xem và lên tiếng xin xe cho bạn vì có quen biết nhưng không được giải quyết.

Khi các công an xã làm xong nhiệm vụ và bỏ đi thì Quang chửi đổng với theo. Một công an viên nghe được nên đã báo với ông Dương Trí Dũng, phó công an xã, người trong đội xử lý. Ông Dũng và các công an viên lập tức quay lại và sau một lúc giằng co, vật nhau thì Quang bị còng và bị bắt đưa về trụ sở Công an xã Tắc Vân. Tại đây, trong lúc bị còng tay, Quang đã bị ông Dũng dùng súng ngắn bắn đạn cao su bắn một phát vào má phải, gây thương tích 8%.

Hơn một tuần sau đó, Quang bị khởi tố và bắt tạm giam về tội chống người thi hành công vụ.





Anh Huỳnh Nhật Quang tại phiên tòa phúc thẩm ngày 25-8. Ảnh: CTV

Không phải thi hành công vụ

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 4 năm nay, TAND TP Cà Mau đã nhận định: Lực lượng Công an xã Tắc Vân quay lại làm việc với Quang vì câu chửi thề sỉ nhục của Quang đối với lực lượng công an xã mình. Hành vi chửi bới, sỉ nhục của Quang có thể bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng đòi hỏi công an phải làm đúng quy trình.

Theo tòa, các chứng cứ cho thấy không có công an nào nêu khẩu lệnh công vụ, tức việc nói rõ hành vi chửi bới, sỉ nhục của Quang vi phạm gì và lực lượng phải làm nhiệm vụ gì với Quang. Các chứng cứ chỉ thể hiện ông Dũng và các đồng nghiệp đề nghị Quang xuất trình giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân. Khi Quang không đồng ý thì bị lấy chìa khóa xe. Quang phản ứng lại thì liền bị câu vật, còng tay giải về trụ sở xã.

HĐXX kết luận ông Dũng và các đồng nghiệp của mình không đang thực hiện công vụ. Từ đó, tòa tuyên Quang không phạm tội chống người thi hành công vụ.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua, TAND tỉnh Cà Mau nhận định việc anh Quang chửi đổng sau lưng công an là không đúng nhưng cáo buộc Quang chống người thi hành công vụ cũng không hợp lý. Bởi lẽ lúc Quang chửi đổng, tổ công an xã Tắc Vân đã thực thi công vụ xong và bỏ đi. Tốp công an quay lại hạch hỏi giấy tờ Quang vì tức câu chửi đổng của Quang chứ lúc bấy giờ Quang không vi phạm gì. Công an cũng không đủ chứng cứ thể hiện đang thực thi nhiệm vụ gì với Quang. Từ đó, tòa cho rằng hành vi phản ứng của Quang không phải là chống người thi hành công vụ. Do vậy, tòa đã y án sơ thẩm, tuyên Quang không phạm tội.

Sau khi được tuyên trắng án, Quang cho biết sẽ đề nghị VKSND TP Cà Mau bồi thường oan, đồng thời sẽ yêu cầu ông Dương Trí Dũng, người bắn Quang, phải bồi thường các tổn thất do việc bắn người gây ra. Còn việc có đề nghị xử lý hình sự hành vi cố ý gây thương tích đối với ông Dũng hay không, Quang cho biết sẽ họp gia đình rồi mới quyết định.