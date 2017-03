Hai lãnh đạo ngành than bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ

Hai lãnh đạo của công ty Tây Nam Đá bị khởi tố là ông Đỗ Quang Hưng (45 tuổi, Phó Giám đốc công ty) và ông Phạm Cao Nghĩa (56 tuổi, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc công ty). Cả 2 Phó giám đốc đều bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ.

Ngày 7/9, lực lượng C46, Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ tạm giam ông Đỗ Quang Hưng, riêng ông Nghĩa được cho tại ngoại để phục vụ điều tra nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú; tiến hành khám xét tại nhà riêng và trụ sở làm việc của ông Hưng và ông Nghĩa.



Ảnh minh họa Sáng ngày 9/9, ông Võ Văn Đạt, CVP Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài cho biết: "Tất cả sự việc công ty đã có thông báo chính thức. Việc khởi tố với các cá nhân không ảnh hưởng gì tới hoạt động kinh doanh cũng như các hoạt động khác của công ty". Ông Đạt cũng phủ nhận những việc như các đối tượng liên quan đã nâng khống, lập khống hồ sơ chứng từ trong việc cẩn chuyển đất đá nhằm quyết toán khống số tiền lên đến trên 90 tỷ đồng. "Đây là việc xảy ra đã lâu, phải chờ kết luận của cơ quan CSĐT", ông Đạt cho biết thêm.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, chiều ngày 8-9, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét đối với 4 đối tượng khác cũng từng làm việc tại Cty Cổ phần Tây Nam Đá Mài gồm: Phạm Văn Hà nguyên Giám đốc Công ty cổ phần than Tây Nam Đá hiện đang công tác tại Tập đoàn TKV; Phạm Phú Mỹ, trưởng phòng trắc địa địa chất; Nguyễn Kiên Cường, Trưởng phòng kỹ thuật, sản xuất và Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó trưởng phòng kế toán. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn và các bị can nói trên đều được cho tại ngoại để phục vụ quá trình điều tra.

Theo thông tin ban đầu, trong 2 năm gần đây, các đối tượng là lãnh đạo của công ty Cổ phần than Tây Nam Đá có liên quan đến vụ án đã nâng khống, lập khống hồ sơ chứng từ trong việc vận chuyển đất đá nhằm quyết toán khống số tiền lên đến trên 90 tỷ đồng. Trong đó, một phần tiền quyết toán đã được đưa vào quỹ lương để quyết toán ăn chia, quyết toán trợ cấp cho các cá nhân trong công ty theo chức danh bổ nhiệm.

Vụ án hiện đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục làm rõ.