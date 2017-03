Hai LS cùng bảo vệ gia đình bị hại vụ công an xã đánh chết học sinh

Sáng nay (4-3), bà Nguyễn Thị Độc Lập, mẹ của em Tu Ngọc Thạch (người bị công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa đánh chết) cho biết luật sư (LS) Nguyễn Văn Đạt (Đoàn LS Bình Thuận) và LS Võ An Đôn (Đoàn LS Phú Yên) đã chính thức nhận bảo vệ miễn phí cho gia đình bà trong phiên tòa phúc thẩm vụ án bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích xảy ra tại Công an xã Vạn Long sắp tới.

Trong đó, LS Võ An Đôn là người đã bảo vệ cho gia đình bị hại Ngô Thanh Kiều trong vụ án năm sĩ quan công an đánh chết người ở Phú Yên; sau đó bị liên ngành tố tụng TP Tuy Hòa (Phú Yên) kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư và được Liên đoàn Luật sư Việt Nam bảo vệ, đề nghị liên ngành tố tụng TP Tuy Hòa rút kiến nghị này.

Phiên tòa xử phúc thẩm vụ án bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích xảy ra tại Công an xã Vạn Long đã bị hoãn hai lần vào ngày 21-1 và ngày 10-2.





Cha mẹ em Tu Ngọc Thạch- người bị công an đánh chết- đau đớn tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Tấn Lộc

Theo bà Lập, đại diện hợp pháp của bị hại Tu Ngọc Thạch, trong phiên tòa ngày 21-1, bà đã xin hoãn xử để mời luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bà và được HĐXX chấp thuận. “Ở cấp sơ thẩm, nhiều vấn đề quan trọng của vụ án chưa được làm rõ, chưa được giải quyết thỏa đáng như vì sao không xử các bị cáo nguyên là công an tội giết người mà xử tội cố ý gây thương tích, việc bồi bồi thường cho gia đình tôi… Tuy nhiên, do vợ chồng tôi không am hiểu pháp luật nên chưa thể trình bày. Lúc đó, khi tòa hỏi, chúng tôi chỉ nói tin tưởng vào sự xét xử công minh của tòa. Không ngờ, tòa lại tuyên bản án có nhiều điều bất hợp lý như vậy!”- bà Lập nêu lý do gia đình bà nhờ các luật sư bảo vệ trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới.

Một nguồn tin khác cho biết dự kiến TAND tỉnh Khánh Hòa sẽ mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ án trên vào cuối tháng 3-2015.

Lực lượng công an lao vào ngăn cản Lê Minh Phát, cựu công an viên xã Vạn Long, khi bị cáo này đạp ghế phản đối sau khi tòa sơ thẩm tuyên án. Ảnh: Tấn Lộc

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 12 đến 14-11, TAND huyện Vạn Ninh đã tuyên phạt Lê Minh Phát (24 tuổi, cựu công an viên xã Vạn Long) sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích, chín tháng tù về tội bắt người trái pháp luật, tổng hợp hình phạt là sáu năm chín tháng tù; Lê Ngọc Tâm (31 tuổi, cựu công an viên xã Vạn Long) chín tháng tù cho hưởng án treo về tội bắt trái pháp luật, Lê Tấn Khỏe (sinh năm 1999, ngụ xã Vạn Long) ba năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Gia đình bị hại, bị cáo Phát và gia đình bị cáo Khỏe đều kháng cáo. Trong đó, gia đình người bị hại không chấp nhận việc tòa xử các bị cáo Phát, Tâm tội cố ý gây thương tích mà yêu cầu cấp phúc thẩm phải xử tội giết người; đồng thời yêu cầu tòa phúc thẩm xem xét các tình tiết tăng nặng đối với hai bị cáo này, xem xét một số vật chứng mà cấp sơ thẩm đã bỏ qua. Gia đình bị cáo Khỏe và bị cáo Phát kháng cáo kêu oan.