Hai luật sư bị hành hung gửi thư cảm ơn Tướng Nguyễn Đức Chung

Ngày 11-11, hai luật sư (LS) Trần Thu Nam và Lê Văn Luân (hai người bị tám đối tượng hành hung tại thôn Đông Cửu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã gửi thư cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc nhanh chóng chỉ đạo điều tra vụ hai LS này bị hành hung ngày 3-11.

Bên cạnh đó, hai LS cũng cho rằng những thông tin được cung cấp tại buổi họp báo ngày 10-11 về kết quả điều tra ban đầu vụ việc trên là "thiếu cẩn trọng, thiếu chính xác" do căn cứ lời khai từ một phía.

“Các thông tin này đều trái ngược với lời khai của chúng tôi đã cung cấp cho cơ quan CSĐT” - nội dung thư nêu rõ.

Theo hai LS, để có một kết luận chính xác cần phải đánh giá toàn diện các chứng cứ, tình tiết của vụ việc một cách khách quan, nếu có mâu thuẫn cần phải tiến hành đối chất và các hoạt động điều tra cần thiết khác.

Từ những nhận định trên, LS Trần Thu Nam và LS Lê Văn Luân mong muốn được trực tiếp gặp Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung để làm rõ vụ việc.

Ngoài thư cảm ơn nói trên, LS Luân cũng cho biết trong chiều nay (11-11), ông và LS Nam sẽ gửi đơn yêu cầu khởi tố tới VKSND TP Hà Nội và Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Theo nội dung đơn, việc tám đối tượng hành hung hai LS thể hiện ba yếu tố: tập trung chờ sẵn để đánh, đây là hành vi có tổ chức; đánh hai LS, tức là nhiều người; chặn đánh giữa ban ngày với lý do “không thể biết” mặc dù hai LS đã nói là đang đi tác nghiệp, đây là hành vi mang tính chất côn đồ. Vì vậy, không cần tỉ lệ thương tích từ 11% trở lên mới có thể khởi tố vụ án hình sự.

Từ đó, hai LS đề nghị hai cơ quan khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tám đối tượng trong vụ việc về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

để thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ hai LS Lê Văn Luân và Trần Thu Nam bị hành hung dã man. Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 10-11, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo để thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ hai LS Lê Văn Luân và Trần Thu Nam bị hành hung dã man.

Tại buổi họp báo, Công an TP Hà Nội cho biết hiện phải chờ kết quả giám định của hai LS xem tỉ lệ thương tích là bao nhiêu, từ đó trên cơ sở quy định của pháp luật, CQĐT sẽ xem xét có khởi tố vụ án hay không.

Về nguyên nhân vụ hành hung, Công an TP Hà Nội cho rằng do ô tô của LS làm bẩn quần áo của tám thanh niên địa phương nên nhóm người này chặn đánh hai LS.

Về thông tin LS nói có một công an viên tham gia vụ hành hung, Công an TP Hà Nội khẳng định ngay trước khi xảy ra vụ hành hung, công an viên Nguyễn Văn Cửu chỉ đi xe máy ngang qua, không dừng lại, không biết và không tham gia sự việc trên.