Hai luật sư xin rút không bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh

Ông Đinh La Thăng bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ở khung hình phạt có mức án từ 10 đến 20 năm tù. Trong khi đó, đồng phạm của ông Thăng là Trịnh Xuân Thanh, ngoài tội danh nêu trên còn bị truy tố thêm một tội danh khác là tham ô tài sản, có khung hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Hội đồng xét xử có năm người, gồm thẩm phán chủ tọa Nguyễn Ngọc Huân, thẩm phán Trương Việt Toàn (Phó Chánh tòa Hình sự) và ba hội thẩm nhân dân. Ngoài ra, Tòa Hà Nội cũng bố trí một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân dự khuyết.



Phòng xử nơi sẽ diễn ra phiên tòa ngày 8-1



Chỗ ngồi của thư ký phiên tòa

Đặc biệt, phiên tòa có ba kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, gồm Phó viện trưởng VKSND TP. Hà Nội Đào Thịnh Cường và hai kiểm sát viên cao cấp Nguyễn Minh Đồng, Nguyễn Mạnh Thường. VKSND TP. Hà Nội cũng bố trí hai 2 kiểm sát viên dự khuyết tham gia phiên tòa.





Chỗ ngồi của các bị cáo

Phiên xử dự kiến có hơn 40 luật sư tham gia phiên tòa. Trong đó, ông Đinh La Thăng mời ba luật sư, gồm luật sư Phan Trung Hoài, Nguyễn Huy Thiệp và Đào Hữu Đăng.

Ông Trịnh Xuân Thanh mời chín luật sư bào chữa, tuy nhiên đến chiều 5-1, hai luật sư thuộc Công ty luật Viên An đã có thông báo đến tòa Hà Nội về việc chấm dứt bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Thanh trong vụ án này. Luật sư cho biết lý do xin rút do không có đủ thời gian thu thập, nghiên cứu hồ sơ tài liệu nên không thể bảo vệ tốt nhất cho ông Trịnh Xuân Thanh và ông Thanh đã đồng ý.



Chỗ các bị cáo đứng khai

Vụ án được đưa ra xét xử có hai nguyên đơn dân sự (người bị hại) là PVN và PVC. Tòa dự kiến triệu tập bảy người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, hơn 31 người làm chứng và sáu người tham gia giám định.

Đáng chú ý, phiên tòa sẽ áp dụng quy định mới về bố trí phòng xử án theo Thông tư 01 của TAND Tối cao (có hiệu lực từ ngày 1-1-2018). Theo đó, luật sư được bố trí chỗ ngồi ngang hàng với đại diện VKS. Các bị cáo có chỗ ngồi riêng, bên dưới luật sư bào chữa và đại diện VKS. Theo quy định mới, phòng xử không còn vành móng ngựa, khi trả lời thẩm vấn, các bị cáo sẽ đứng trước bục khai báo hoặc bàn.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, ngày 5-1, gia đình ông Trịnh Xuân Thanh đã chủ động đến Cục THADS TP. Hà Nội tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền hai tỉ đồng.

Ngoài ra, gia đình hai bị cáo khác trong vụ án là Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Phó TGĐ PVN) và Nguyễn Anh Minh (nguyên Phó TGĐ PVC) cũng tới nộp số tiền là 2 tỉ đồng và 1,3 tỉ đồng. Tổng số tiền gia đình ba bị cáo chủ động nộp tại Cục THADS TP. Hà Nội là 5,3 tỉ đồng.

Trong vụ án này, ông Đinh La Thăng và 13 đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại cho PVN tổng số tiền gần 120 tỉ đồng. Trịnh Xuân Thanh và chín bị cáo khác bị cáo buộc chiếm đoạt trên 13 tỉ đồng do PVC có trách nhiệm quản lý, trong đó Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỉ đồng và phải liên đới chịu trách nhiệm về 1,5 tỉ đồng đã sử dụng chung cùng với ba bị cáo khác.

Đây là phiên tòa đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận, khi lần đầu tiên một cựu Ủy viên Bộ Chính trị phải ra hầu tòa. Danh sách phóng viên đăng ký tham dự phiên tòa rất đông, tuy nhiên, mỗi báo chỉ được cấp một thẻ (cho một phóng viên) tham dự đưa tin.