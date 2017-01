Hai người Hàn Quốc phạm tội sang Việt Nam buôn lậu

Ngày 11-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Cho In Soo, Her Min Chul (cùng SN 1979, quốc tịch Hàn Quốc) cùng mức án ba năm tù về tội buôn lậu, Dương Minh Thi (SN 1985, ngụ quận 7) hai năm sáu tháng án treo về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.



Tại toà, các bị cáo cho biết là có khai báo ở bên Hàn Quốc, sang Việt Nam không rõ thủ tục chứ không cố tình vi phạm....



Theo hồ sơ, Cho In Soo và Her Min Chul góp vốn mua ĐTDĐ đã qua sử dụng tại Hàn Quốc rồi mang sang Việt Nam bán lại kiếm lời.



Các bị cáo tại tòa.



Chiều 22-4-2016, khi cả hai đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất thì bị công an và hải quan bắt quả tang mang theo 96 ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung, LG, Luna, Vega đã qua sử dụng nhưng không khai báo.



Tại cơ quan điều tra, cả hai cho biết dự định bán số ĐTDĐ này cho một người Hàn Quốc sinh sống ở khu Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM, không rõ họ tên, địa chỉ cư trú) lời 100.000 - 150.000 đồng/ĐTDĐ.



Còn Thi là hành khách trong cùng chuyến bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam, cơ quan chức năng phát hiện trong hành lý có 240 cục pin ĐTDĐ, 4 nồi cơm điện, 24 ĐTDĐ hiệu Samsung, LG, Luna, 739 cây son môi, 191 nón vành, nón kết phụ nữ không khai báo.

Trừ 240 cục pin ĐTDĐ Thi mua ở Hàn Quốc, định mang về Việt Nam bán lại cho các cửa hàng ĐTDĐ, số hàng còn lại Thi khai được người khác thuê mang từ Hàn Quốc về Việt Nam với tiền công 13USD/ĐTDĐ, 70.000 đồng/kg nón vành, nón kết; 120.000 đồng/kg son môi; 40.000 đồng/kg đối với mặt hàng nồi cơm điện. Số hàng Thi vận chuyển trái phép có giá trị gần 437 triệu đồng (chưa bao gồm VAT).



Trong quá trình điều tra, công an được phía Hàn Quốc cho biết Cho In Sô đã bốn lần bị xử phạt trong đó có hai lần vi phạm luật quản lý về xúc tiến ngành công nghiệp Game và một lần liên quan đến đầu cơ. Còn Her Min Chul cũng từng bị Hàn Quốc phạt về vi phạm luật quản lý về xúc tiến công nghiệp Game và từng bị khởi tố về lừa đảo sau đó được đình chỉ.