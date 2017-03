Hai ‘phi công trẻ’ lãnh án tử hình và chung thân vì giết con của người tình

Tòa đã tuyên y án tử hình đối với Quang và chung thân đối với Hùng cùng về tội giết người. Ở cả hai vụ án, cả hai bị cáo này đều giết con của người tình một cách côn đồ, man rợ vì ghen tuông.

Vụ án thứ nhất, Quang và bà HTCN (hơn Quang 20 tuổi và đã có chồng con) có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2012. Khoảng giữa năm 2013, bà N. có ý định chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng Quang không đồng ý. Tháng 8-2013, Quang gọi điện thoại để hẹn gặp nhưng bà N. bảo có việc không đến được. Cho rằng bà N. cố tình không gặp mình, Quang đến nhà để hỏi chuyện thì gặp chị U. (con gái bà N.). Nghe chị U. nói: “Mày không biết xấu hổ hay sao mà gặp mẹ tao hoài vậy?”, Quang dùng tay đánh. Bị đánh lại, Quang dùng tay và dây thắt lưng siết cổ nạn nhân. Chưa hết, Quang dùng xà bông và nước sôi đổ vào miệng nạn nhân cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Sau đó Quang dựng hiện trường giả là chị U. tự sát rồi định bỏ trốn nhưng bị bạn trai chị U. phát hiện. Với những hành vi dã man, côn đồ, mất hết tính người và xem thường pháp luật của bị cáo, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên án tử hình.

Vụ thứ hai tính chất man rợ cũng không kém. Bị cáo Hùng và bà TNN (hơn Hùng bốn tuổi, đã có chồng con) sống chung như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) từ năm 2008. Do nghĩ bà N. có người khác nên Hùng ghen làm cả hai thường xảy ra mâu thuẫn. Ngày 16-7-2014, con gái của bà N. là bé PTTK bị bệnh. Không có tiền chữa trị, bà N. vay tiền của một người đàn ông và nhờ người này cùng mình chở con gái đi khám bệnh. Biết được chuyện, Hùng ghen. Tối cùng ngày, khi bà N. và bé K. đang nằm ngủ, Hùng dùng dao đâm vào ngực bé K. rồi bóp cổ bà N. sau đó sẽ tự sát. Do bị Hùng bóp cổ, bà N. tỉnh giấc và van xin Hùng tha thứ. Dù Hùng nhiều lần đòi tự sát nhưng được nhiều người can ngăn. Còn bé K. thì tử vong khi đi cấp cứu.