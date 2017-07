Hai phụ nữ quen nhau trong tù và lại dắt nhau vào tù

Ngày 31-7, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt túy đối với Hồ Thị Thủy và Ngô Thị Toàn mỗi bị cáo 20 năm tù, Ngô Thị Hoa 16 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy; Hà Ngọc Thắng 15 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.



Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án.

Theo hồ sơ, năm 2008, Thủy và Toàn (cùng trú TP Vinh, Nghệ An) quen biết nhau trong tù khi cả hai thi hành án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy tại Trại giam số 6 (Bộ Công an). Sau khi ra tù, Thủy và Toàn thường xuyên liên lạc với nhau. Thay vì động viên nhau lo làm ăn, làm lại cuộc đời thì Thủy lại rủ Toàn tiếp tục đi buôn, gieo rắc "cái chết trắng".



Tối 21-12-2016, Thủy đến nhà Toàn chơi, đồng thời nhờ Toàn mua cho một bánh heroin để bán kiếm tiền lời. Toàn đồng ý tìm mua cho Thủy với giá 210 triệu đồng/bánh. Khoảng 11 giờ trư 22-12-2016, Thủy bảo Thắng (trú TP Vinh) chở đến khu vực trước Trường ĐH Vinh để đưa tiền cho Toàn. Tuy nhiên Toàn bận việc, bảo Hoa ra nhận tiền hộ.

Do Toàn chưa có "hàng" để bàn giao cho Thủy nên Toàn bàn với Hoa nhờ Lê Thị Mận (cùng trú TP Vinh) tìm mối bán heroin để mua giùm. Tối hôm sau (23-12-2016), Toàn đưa cho Mận 190 triệu đồng ra huyện Diễn Châu (Nghệ An) mua heroin. Toàn cử Hoa đi cùng Mận để giám sát việc mua bán và trả cho mỗi người 3,3 triệu đồng tiền công. Toàn cũng nhờ Hoa mua thêm 10 triệu đồng heroin.

Cảnh sát dẫn giải các bị cáo về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Rạng sáng 24-12-2016, Mận và Hoa mang heroin về TP Vinh giao cho Toàn để đưa cho Thủy. Thủy bảo Thắng chở đi lấy "hàng". Khi Thắng chở Thủy cùng heroin về đến cổng nhà thì bị công an phát hiện và bắt giữ và thu tang vật 352g heroin.

Từ lời khai của Thắng và Thủy, công an bắt giữ Toàn, Hoa. Còn Mận khi biết công an vào cuộc đã trốn khỏi nơi cư trú. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang truy nã Mận, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi cân nhắc vai trò, mức độ phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, Tòa đã tuyên án như trên.