Hết bị tâm thần, tòa triệu tập thì lại kêu bị tái phát

Khỏi bệnh đi làm rồi lại… tâm thần Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, tháng 8-2016, sau khi được đình chỉ bị can, bà Thảo được đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Khoảng một tháng sau, ngày 27-9-2016, viện này kết luận sau một thời gian sức khỏe tâm thần của bà Thảo đã ổn định và không cần điều trị bắt buộc nữa. Một ngày sau, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định đình chỉ áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bà Thảo. Cũng trong ngày này, cơ quan CSĐT công an tỉnh ra thông báo đình chỉ điều tra đối với bà Thảo. Qua ngày hôm sau, bà Thảo được cho xuất viện. Ngày 2-10-2016, bà Thảo làm đơn gửi công ty xin được trở lại làm việc nhưng nơi đây yêu cầu bà Thảo đi khám và điều trị cho khỏi hẳn bệnh. Bà Thảo tiếp tục đi chữa bệnh tại BV Tâm thần Trung ương 1 tại Hà Nội. Đến ngày 29-11-2016 bệnh viện này có kết luận bà Thảo không còn rối loạn trầm cảm, lo âu. Vì vậy công ty tiếp tục cho bà Thảo đi làm lại, đảm nhiệm vị trí công tác cũ và có tham gia một số sự kiện tiêu biểu, quan trọng của công ty. Đầu tháng 12-2016, báo chí phản ánh thông tin, đặt nghi vấn cho rằng có dấu hiệu bất thường trong việc đình chỉ bị can đối với bà Thảo. Sau đó, công ty này lại cho bà Thảo nghỉ việc. Đến 15-12-2016, như gia đình bà Thảo trình bày, bà Thảo lại phát bệnh trầm cảm, phải đi điều trị tại BV Tâm thần Trung ương 1.