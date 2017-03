Hiếp dâm bé 8 tuổi, chém gãy chân trâu nhà nạn nhân

Ngày 29-11, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Cụt Văn Pá (25 tuổi, trú tại xã Ngọc Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và một năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.

Tòa cũng tuyên buộc Pá phải bồi thường cho nạn nhân 16 triệu đồng nhưng hiện mới chỉ bồi thường được 2 triệu đồng.



Bị cáo Cụt Văn Pá tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, chiều 16-5, Pá gọi cháu LTYH (tám tuổi, trú huyện Thanh Chương) sang nhà chơi. Tại đây, Pá dùng kẹo dụ dỗ cháu H. cho quan hệ tình dục. Khi Pá đang thực hiện hành vi thì bị bà VTD (bà ngoại cháu H.) phát hiện.

Gia đình đã đưa cháu H. đến trạm y tế khám và trình báo lên Công an xã Ngọc Lâm. Tuy nhiên, lãnh đạo công an xã Ngọc Lâm không báo lên Công an huyện Thanh Chương nên đến ngày 19-5, gia đình phải lên công an huyện tố cáo Pá.



Khi công an vào cuộc điều tra, Pá cự cãi và mâu thuẫn với gia đình bà D. Tối 25-6, Pá cầm dao sang chém vào khuỷu chân con trâu nhà bà D. khiến gia đình bà phải làm thịt con trâu để bán.

Đến ngày 6-7, Cơ quan Công an huyện Thanh Chương bắt giữ Pá. Quá trình điều tra, Pá khai nhận đã năm lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H. Pá cũng khai nhận chính Pá chém con trâu của gia đình bà D.

Tại phiên tòa, bị cáo Pá thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa đã tuyên án như trên.