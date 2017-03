Hòa giải không thành, liên tiếp tìm người… chém

Ngày 31-8-2011, Bắc đến nhà bạn gái ở ấp Tam Bung, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai chơi thì xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Sang (27 tuổi, trú tại địa phương).

Ngày 2-9-2011, Bắc cùng Nguyễn Trần Trung và một người bạn nữa tên Bi (chưa rõ lai lịch) đến nhà anh Sang, gọi anh Sang ra ngoài nói chuyện để giải hòa. Tuy nhiên không giải hòa được nên nhóm của Bắc dùng dao chém anh Sang. Rất may anh Sang bỏ chạy nên không bị thương tích.

Khoảng 22 giờ ngày 6-9-2011, Bắc rủ thêm 9 người đi trên bốn xe máy cầm theo hung khí đi đến nhà anh Sang trả thù. Tuy nhiên khi đến nhà anh Sang thấy ông Nguyễn Văn Rạng (80 tuổi là bố anh Sang), Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi), Nguyễn Văn Chiến (32 tuổi, đều là anh ruột của Sang) đang ngồi uống nước trà ở trước nhà. Bắc và hai người trong nhóm là Bi và Chung cầm hung khí xông vào chém ông Rạng, anh Hùng và anh Chiến gây thương tích, rồi cả nhóm lên xe bỏ chạy. Hậu quả anh Hùng bị tỷ lệ thương tật 37%, ông Rạng là 16% tạm thời. Anh Chiến bị thương tích nhẹ.

Ngày 17-2-2012, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Định Quán đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bắc và Nguyễn Trần Trung. Bắc sau khi gây án, đã bỏ trốn khỏi địa phương và đến ngày 13-2-2014 thì bị bắt.