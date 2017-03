Hoàn cảnh quẫn bách, mẹ giết con thơ rồi cắt tay, treo cổ tự tử

Trước đó, phiên toà từng được hoãn để giám định tình trạng tinh thần của bị cáo. Tại phiên toà, luật sư bị cáo cho rằng bị cáo phạm tội do lạc hậu, bị quẫn trí và do mang bệnh di truyền trong người...



Bị cáo An tại phiên toà

Còn công tố đề nghị 10-12 năm tù với mức án dưới khung bị cáo bị truy tố theo khoản 1, điều 93, BLHS (từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình).

HĐXX nhận định bị cáo bị bệnh bẩm sinh hiện nay đang điều trị, phạm tội do lạc hậu, lần đầu và trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lúc phạm tội bị cáo bị quẫn trí cũng như bệnh lâu ngày chưa được chữa trị.... Từ đó, toà xem xét giảm án cho bị cáo như trên.

Theo hồ sơ, An kết hôn với anh Phan Nhựt Tân và sinh được một con gái năm 2013.

Do phải làm việc theo công trình xây dựng nên anh Tân thường xuyên xa nhà, một tuần mới về một lần. Mọi việc chăm sóc con đều do mình An lo liệu. Cạnh đó, cha ruột bị tai biến mạch máu não, nằm một chỗ cũng do An chăm lo.

Ngày 15-10-2014, vợ chồng An cãi nhau. Trong lúc tức giận, anh Tân dọa sẽ ly hôn rồi lấy quần áo bỏ lên chỗ làm ở. Tối hôm sau, An nghe tiếng chó sủa, sợ chồng về bắt con đi và nghĩ đến cảnh đang khó khăn về kinh tế, chồng lại thường đi xa, cha bị tai biến và bản thân đang bị thiếu máu não hồng cầu bẩm sinh.... nên nảy sinh ý định giết con gái rồi tự sát. An nghĩ chỉ như thế hai mẹ con "ở bên nhau suốt đời". An đã dùng gối đè con gái cho đến khi cháu chết hẳn. Thấy con đã tắt thở, An dùng dao lam cắt cổ tay cổ chân nhưng không chết nên dùng dây điện thắt cổ.

Đến trưa ngày 17-10-2104, không thấy An cùng con gái, những người hàng xóm chạy sang phát hiện nên vội đưa hai mẹ con đi cấp cứu. An may mắn thoát chết nhưng con gái đã chết trước khi nhập viện.