Hoàn cảnh thay đổi, được điều chỉnh hợp đồng

Có vi phạm tự do ý chí? Trong các hội nghị, hội thảo góp ý sửa đổi BLDS, cũng có ý kiến phản đối việc cho tòa điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi vì không phù hợp với bản chất của hợp đồng là tự do ý chí, tự nguyện cam kết, thỏa thuận giữa các bên. Theo PGS-TS Đỗ Văn Đại, hiện không thiếu lĩnh vực tòa đang can thiệp vào sự thỏa thuận (ban đầu) mà vẫn hợp tình, hợp lý. Chẳng hạn A. mua đất của B. 500 triệu đồng, mới trả được 250 triệu đồng thì đất lên giá 1,5 tỉ đồng. Khi xét xử tuyên hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng, tòa thường không buộc B. trả tiếp 300 triệu đồng mà sẽ tuyên B. trả cho A. theo tỉ lệ còn thiếu (tức 50% giá trị đất tại thời điểm xét xử). Như vậy lúc đó số tiền B. phải trả sẽ lớn hơn 250 triệu đồng mà các bên vẫn thấy hợp lý. Một thẩm phán TAND tỉnh Bình Dương cũng cho rằng việc tòa điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi không vi phạm nguyên tắc tự do ý chí, tự do định đoạt của các chủ thể. Ngược lại, nó cụ thể hóa nguyên tắc về tính có giới hạn của việc thực hiện quyền dân sự (Điều 16 dự thảo). Nó còn thúc đẩy các hợp đồng được thực hiện, đẩy mạnh giao lưu dân sự, giao dịch làm ăn... Quy định chi tiết Trong báo cáo rà soát bước đầu về dự thảo BLDS sửa đổi, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) cho biết về cơ bản, các chuyên gia nhất trí với định hướng quy định như dự thảo. Theo đó, việc cho tòa quyền điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi để nhằm bảo đảm sự ổn định của giao dịch, không phá vỡ hợp đồng; đề cao sự thiện chí giữa các bên trong việc bảo đảm sự cân bằng về lợi ích. Đi vào cụ thể, có ý kiến đề nghị cần quy định rõ quyền của các bên trong hợp đồng được đề nghị bên kia điều chỉnh hoặc hủy bỏ hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi. Chỉ khi việc đề nghị này không được chấp nhận thì mới có quyền yêu cầu tòa giải quyết...