Hoãn phiên xử vụ dâm ô bé gái 10 tuổi vì bị cáo... mệt

TAND huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Nguyễn Thanh An (56 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn) bị truy tố về tội dâm ô đối với trẻ em. Tuy nhiên, HĐXX đã phải hoãn phiên tòa vì bị cáo An kêu mệt, đổ bệnh phải điều trị. Dự kiến trong tháng 1-2018, phiên tòa sẽ được mở trở lại.

Người bị hại trong vụ án là cháu NQA (10 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn) bị khuyết tật thiểu năng trí tuệ.

Trước đó, tháng 7-2017, vợ chồng chị NTHN (cha mẹ cháu A.) có đơn tố cáo An có hành vi xâm hại tình dục cháu A. trong phòng bệnh viện. Theo phản ánh của chị N., chiều 14-7, chị đi làm về tắm cho cháu A. thì phát hiện vùng kín con gái bị tổn thương. Chị N. ổn định tâm lý cho con và dò hỏi thì cháu A. cho biết sáng cùng ngày có đến BV đa khoa huyện Nam Đàn chơi và bị "người đàn ông làm con đau". Chị N. sang bệnh viện tìm hiểu thì có ông An đang điều trị bệnh tại phòng số 3 khoa Nội và có người bắt gặp ông An xâm hại cháu A. kể lại sự việc.



Bị cáo Nguyễn Thanh An. Ảnh: Đ.LAM

Ngày 15-7, cha mẹ cháu A. đã làm đơn tố cáo hành vi của An lên Công an huyện Nam Đàn và các cơ quan chức năng ở tỉnh Nghệ An. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã cùng gia đình đưa cháu A. đi giám định tại Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An.

Cơ quan Công an huyện Nam Đàn đã triệu tập An đến để phục vụ điều tra, tuy nhiên An không thừa nhận hành vi của mình nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau khi lấy lời khai những người liên quan, nhân chứng và các chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

An bị VKSND huyện Nam Đàn truy tố về tội dâm ô đối với trẻ em theo điểm a khoản 2 Điều 116 BLHS (tức phạm tội nhiều lần).