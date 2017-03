Hoàn tất kết luận điều tra vụ thảm sát Bình Phước

Sáng 10-10, đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ thảm sát sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (chủ công ty gỗ Quốc Anh, xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước) vào đêm 7-7.

Nguyễn Hải Dương chủ mưu sát hại hàng loạt

Theo Đại tá Phúc, qua điều tra cho thấy chỉ có Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại là ba bị can liên quan đến vụ án. Ba bị can này bị công an đề nghị VKS cùng cấp truy tố tội giết người và cướp tài sản.

“Dương gây án vì hận tình mù quáng, hận gia đình người yêu ngăn cản nên lên kế hoạch sát hại cả gia đình nạn nhân” - Đại tá Phúc cho biết.



Dương và Tiến (áo nâu) được đưa lại hiện trường để thực nghiệm việc gây án

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hải Dương là chủ mưu trong vụ án, Tiến giúp sức cho Dương sát hại sáu người. Thoại tham gia kế hoạch của Dương, cùng đi với Dương đến hiện trường vụ án nhưng ngày gây án (7-7) Thoại không tham gia.

Sáng cùng ngày, ông Lê Đức Xuân - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước thông tin thêm: “VKS đã nhiều lần họp cùng cơ quan điều tra để làm rõ các tình tiết của vụ án. Trong tuần tới, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển đến VKS tỉnh để truy tố các bị can gây ra vụ thảm sát”.

Theo lãnh đạo TAND tỉnh Bình Phước, sau khi có cáo trạng vụ án trên, TAND tỉnh sẽ sớm đưa ra xét xử lưu động trong tháng 12.

Làm rõ nhiều chi tiết bất thường của vụ án





Căn biệt thự của gia đình nạn nhân

Kết luận của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cũng đã làm rõ về những bất thường trong vụ án này.

Trước hết là những cuộc gọi tại hiện trường khi xảy ra án mạng từ máy của hai nạn nân Dư Ngọc Tố Như và Nguyễn Lê Thị Ánh Nga.

Theo đó, khi bị Dương, Tiến trói ở trên lầu (lúc này hai bị can đã xuống tầng dưới khống chế vợ chồng ông Mỹ), Tố Như lấy máy gọi cho cậu (em trai của bà Ánh Nga - nạn nhân). Như chỉ nói được hai từ “Cậu ơi” thì cúp máy. Sau đó người cậu này gọi lại thì máy của Như bị tắt nguồn. Sốt ruột, người này gọi lại vào máy của bà Nga nhưng lúc này bà Nga đang bị Dương khống chế nên khi được hỏi, bà Nga chỉ nói: “Không có chuyện gì đâu, thôi ngủ đi” rồi Dương tắt máy.



Dương (áo đen), Tiến (áo trắng) thực nghiệm lại việc khống chế bà Nga

Về cuộc gọi cho người chở củi, Dương và Tiến lần lượt tra hỏi các nạn nhân nhưng không tìm thấy tiền. Trong lúc bị khống chế, bà Nga nói với Dương và Tiến: “Trong cốp xe của chị có 3 triệu đồng đó, mấy em lấy xe lấy tiền đi đi. Tài xế của chị 4 giờ đến lấy củi đó”. Vì vậy Dương lấy máy của bà Nga gọi cho người tài xế, bắt bà Nga nói với tài xế “7 giờ hãy đến”.

Trên người bà Nga và ông Mỹ có nhiều vết đâm hơn so với lời khai của Dương, cơ quan điều tra xác định Tiến không đâm mà chỉ có Dương ra tay (bằng hai dao) nhưng có thể do Dương không nhớ hết.

Về nghi vấn vì sao Dương quay lại đám tang của các nạn nhân, sau khi được người giúp việc nhà ông Mỹ báo tin, Dương dò hỏi người này có biết nguyên nhân các nạn nhân bị giết không, người giúp việc nói không biết nên Dương đã đến đám tang.

Dương có ý định tự tử

Khi bị cơ quan công an mời làm việc Dương không thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi được cho về thì Dương ghé một tiệm thuốc mua 10 viên thuốc ngủ, với ý định sau đám tang của Linh sẽ mua thêm thuốc ngủ để tự tử nhưng hai ngày sau Dương bị bắt.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin. Mờ sáng 7-7, người giúp việc cho gia đình ông Mỹ phát hiện sáu người trong gia đình chủ gồm: ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, chủ công ty gỗ Quốc Anh), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai của ông Mỹ và bà Nga) bị giết chết tại tầng trệt căn biệt thự.

Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi, con gái của ông Mỹ và bà Nga) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu của bà Nga) bị giết chết trên lầu. Còn Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu của bà Nga) nằm chết ngay gần tường rào ngoài cổng.



Từ trái qua: Ba bị can Vũ Văn Tiến, Nguyễn Hải Dương và Trần Đình Thoại

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm của vụ án là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang, từng làm trong xưởng gỗ và là người yêu cũ của con gái ông Mỹ).

Ngày 10-7, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Vũ Văn Tiến (24 tuổi, là bạn của Dương) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Tới ngày 9-8, cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam thêm Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long), bị can thứ ba liên quan tới vụ án.