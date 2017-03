Hoãn xử để tống đạt văn bản cho… người bị truy nã

Điều tréo ngoe trong vụ án này là đã có văn bản của cơ quan công an xác định bà A. đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đang bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó việc hoãn xử của tòa phúc thẩm với lý do để tống đạt văn bản tố tụng cho bà A. là không cần thiết, kéo dài thời gian giải quyết vụ án.

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, vợ chồng ông H. mua một căn nhà trên đường Hưng Phú (phường 9, quận 8) của ông NVS. Bà A. đại diện theo ủy quyền cho ông S. đứng ra giao dịch với vợ chồng ông H. Sau khi thực hiện việc thanh toán, các bên đã tiến hành bàn giao nhà, phía ông H. cũng đã thực hiện xong các thủ tục trước bạ, sang tên và được UBND quận 8 cấp chủ quyền.

Bà A. đề nghị thuê lại căn nhà trên trong thời gian hai tháng và ông H. đồng ý. Tuy nhiên, sau đó bà A. không trả tiền thuê nhà và bỏ trốn. Do vậy phía ông H. đã khởi kiện yêu cầu TAND quận 8 buộc bà A. trả lại nhà và trả tiền thuê nhà hai tháng tổng cộng 24 triệu đồng.

Tại tòa, ông S. (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) trình bày đúng là có việc ông ủy quyền cho bà A. để giao dịch căn nhà này với mục đích vay tiền ngân hàng nhưng bà A. đã lừa ông đem bán cho vợ chồng ông H. Do vậy ông S. có yêu cầu độc lập là đề nghị tòa tuyên hủy hợp đồng mua bán căn nhà trên để trả lại quyền sở hữu nhà cho mình.

Đại diện phòng công chứng và UBND quận 8 xác định việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng cũng như việc cập nhật biến động quyền sở hữu nhà là hoàn toàn đúng quy định. Qua xác minh của TAND quận 8, Công an phường 15 (quận Bình Thạnh) có văn bản thông báo bà A. có hộ khẩu thường trú tại đây nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2013 và đang bị truy nã theo quyết định truy nã của cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xử sơ thẩm, TAND quận 8 xác định ông H. không cung cấp được địa chỉ của bà A., đồng thời cơ quan công an đã có văn bản xác định bà A. đang bị truy nã và hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Từ đó TAND quận 8 đã đình chỉ yêu cầu khởi kiện của ông H. Tuy nhiên, điều gây nhiều tranh cãi là tòa lại xem xét, chấp nhận yêu cầu độc lập của ông S. và tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng căn nhà giữa ông H. và bà A. bị vô hiệu, ông S. được quyền liên hệ cơ quan chức năng để làm thủ tục đứng tên sở hữu căn nhà.