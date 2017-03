Hoãn xử phúc thẩm vụ kiện công an vì bị… khám ngực

Chiều 10-7, TAND tỉnh Phú Yên thông báo với luật sư của chị Trần Thị TL. (26 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Tuy An) là phiên tòa phúc thẩm xử vụ chị L. yêu cầu Công an huyện Tuy An bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm dự kiến diễn ra ngày 14-7 đã phải hoãn. Lý do hoãn phiên tòa là Công an huyện Tuy An có đơn xin hoãn do đại diện Công an huyện, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, nhân chứng (đều là cán bộ Công an huyện) đang bận công tác. Thời gian mở phiên tòa, tòa sẽ thông báo sau.

Ông Nguyễn Tâm Niệm, Phó Công an huyện Tuy An, đại diện bị đơn (bên trái) và ông Võ Văn Thái (người bị cho là tổ chức khám ngực phụ nữ trái quy định) tại phiên tòa sơ thẩm.Ảnh: TẤN LỘC

Trước đó, ngày 3-7, TAND tỉnh Phú Yên có quyết định đưa vụ án yêu cầu Công an huyện Tuy An bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm giữa nguyên đơn là chị Trần Thị TL và bị đơn là Công an huyện Tuy An ra xét xử phúc thẩm, dự kiến vào ngày 14-7.

Theo luật sư Nguyễn Hồng Hà (người bảo vệ miễn phí cho chị L.), ngày 8-7, thẩm phán Lê Thị Thái Lan, chủ tọa phiên tòa, có công văn đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh, Thanh tra Công an tỉnh Phú Yên cho sao lục, cung cấp cho TAND tỉnh Phú Yên các chứng cứ, gồm báo cáo số 399/BC-PV24 ngày 14-11-2012 của Thanh tra Công an tỉnh Phú Yên về kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo của chị Trần Thị TL. có liên quan đến ông Võ Văn Thái, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Tuy An; báo cáo số 620A/BC-CAH ngày 30-11-2012 của Công an huyện Tuy An về báo cáo việc kiểm điểm, xử lý cán bộ vi phạm gửi Công an tỉnh Phú Yên; văn bản số 193/CAT-PV24 ngày 5-1-2013 của Công an tỉnh Phú Yên gửi Thường trực tỉnh Phú Yên. LS Hà khẳng định đến nay chưa có thông tin Công an tỉnh Phú Yên cung cấp cho TAND tỉnh các tài liệu trên.

“Tính từ ngày 5-1, khi TAND tỉnh Phú Yên thụ lý phúc thẩm vụ kiện này, đến nay tòa mới có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm là đã vi phạm thời hạn xét xử hơn ba tháng theo quy định”- luật sư Hà cho hay.

Theo hồ sơ, chị Trần Thị TL. khởi kiện yêu cầu Công an huyện Tuy An và ông Võ Văn Thái, thiếu tá, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện phải bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xâm hại; đồng thời xin lỗi công khai tại nơi cư trú. Theo trình bày của chị L., ngày 27-10-2012, trong lúc làm việc tại trụ sở Công an huyện Tuy An, ông Thái đã yêu cầu chị L. đứng úp mặt vào tường, vạch áo ra cho bà Võ Thị Kim Hương (ngụ thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) khám xét thân thể vì bà này cho rằng chị L. giấu chiếc lắc của bà trong áo ngực trong lúc hai người xô xát. Trong lúc bà Hương khám xét, ông Thái nhìn thẳng vào vùng ngực chị L. Khi khởi kiện, chị L. viện dẫn công văn số 179/CAT-PV24 ngày 3-1-2013 do Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an Phú Yên ký. Công văn nêu rõ: Công an tỉnh kết luận ông Thái tổ chức cho bà Hương khám xét người chị L. là sai quy định pháp luật. Giám đốc Công an tỉnh thay mặt cán bộ, chiến sĩ xin lỗi chị L. về hành vi sai phạm của cán bộ dưới quyền.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 28-11-2014, TAND huyện Tuy An tuyên bác yêu cầu của chị Trần Thị TL. Bản án sơ thẩm cho rằng chứng cứ quan trọng nhất do nguyên đơn đưa ra là công văn số 179/CAT-PV24 ngày 3-1-2013 do Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an Phú Yên ký, không đủ tin cậy khi cho rằng ông Thái tổ chức khám xét trái quy định. Do đó, tòa kiến nghị Công an tỉnh phải đính chính công văn này. Sau đó, chị L. đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.