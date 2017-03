Hoãn xử vụ ‘Cướp giữa đàng, bị quàng vào cổ’ để xem xét chứng cứ

Trước đó, TAND quận Bình Thạnh đã phạt Lý ba năm tù dựa trên lập luận buộc tội thiếu thuyết phục và mang tính suy đoán có tội.

Tại tòa hôm qua, khi đang phần xét hỏi, tòa đã quyết định tạm nghỉ để hội ý, sau đó thì tuyên bố hoãn xử vì có nhiều chứng cứ cần xem xét. Tòa sẽ mở lại phiên xử vào ngày thứ Bảy 26-9.

Quá trình thẩm vấn, trước câu hỏi của tòa rằng có gì chứng minh hôm đó bị cáo đội nón bảo hiểm do Đoàn Thanh niên tặng, Lý khai rằng bà bán nước mía nơi bị cáo bị bắt giữ có thể làm chứng và trông thấy Lý bị đánh tới tấp... Mấy năm nay đi đón vợ, Lý chỉ đi một lộ trình như đã khai báo, do chị chủ tiệm tóc nơi vợ làm công chỉ cho vợ Lý, rồi vợ Lý chỉ cho Lý…

Theo hồ sơ, 21 giờ tối 19-1-2014, chị Nguyễn Thị Tâm đãi tiệc tất niên, bàn tiệc đặt hai bên đường chỉ chừa một lối đi nhỏ ở giữa. Khi bưng thức ăn ra thì chị bị một người nam đi xe giật dây chuyền và rồ ga bỏ chạy. Chồng chị Tâm và một người bạn lấy xe đuổi theo. Thấy một người (Lý) đang chạy tốc độ khoảng 20-30 km/giờ phía trước, cả hai ép xe rồi xông vào đánh tới tấp. Bị đánh bất ngờ, Lý dùng roi điện đánh trả nhưng vẫn bị khống chế, rồi bị lập biên bản quả tang dù trên tay Lý không có tang vật (dây chuyền), cũng không bị bắt tại nơi xảy ra vụ án.

Ngay từ đầu Lý khẳng định mình bị oan. Lý khai do vợ làm việc tại phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM nên thường chạy xe từ Long An lên đón vợ. Tối 19-1, khi đang trên đường đón vợ thì Lý vô cớ bị đánh rồi vu cho tội cướp giật. Roi điện là do vừa làm bí thư xã đoàn vừa bảo vệ trật tự trị an nên Lý được bạn cho mượn để phòng thân.

Nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ như lời khai của bị hại về chiếc nón bảo hiểm, chiếc khẩu trang, ánh sáng đèn đường và đường đi hoàn toàn khác với lời khai của Lý. Chồng chị Tâm khai có chạy đến khúc cua thì anh bị khuất tầm nhìn, sau đó thấy Lý đang chạy chầm chậm, phía trước có chiếc xe ô tô đang đi vào hẻm chắn hết đường…