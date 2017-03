Hoãn xử vụ 'tuột quần để trộm gà chứ không phải để hiếp dâm'

Sáng 17-3, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã đưa vụ án Trần Văn Dũng bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em ra xét xử sơ thẩm lần hai.

Sau phần xét hỏi, tòa đã quyết định hoãn xử để triệu tập điều tra viên đến tòa nhằm làm rõ có hay không việc dụ cung, mớm cung, hướng dẫn khai gây bất lợi cho bị cáo, đồng thời triệu tập thêm một bé gái cùng chơi với người bị hại hôm xảy ra sự việc.



Quang cảnh phiên tòa sáng nay (17-3). Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo hồ sơ, chiều 16-5-2014, cháu NTTV (sinh ngày 26-12-2000, khi đó 13 tuổi bốn tháng 20 ngày) đang ngồi chơi với chị em bà con gần nhà thì Dũng chạy xe đến hỏi cha cháu V. Cháu V. trả lời cha mẹ không có nhà và lấy điện thoại gọi cho cha nói chuyện với Dũng.

Sau đó cháu V. đi vào phòng khách chơi thì Dũng đi theo. Dũng tuột quần cháu V. xuống. Cháu bé chống cự, tri hô và kêu em chạy tìm người lớn cứu giúp. Dũng liền đe em của V. là "mày mà đi tao giết". Hoảng sợ, cháu bé bỏ chạy núp sau lưng bà bị lú lẫn và khóc.

Lúc này, cháu V. chạy ra đằng sau nhà và bị trượt té do đường trơn. Dũng đuổi kịp khống chế và cởi quần cháu V. thực hiện việc giao cấu. Tuy nhiên, cháu V. vùng vẫy quyết liệt nên Dũng không thực hiện được hành vi đồi bại. Khoảng năm phút sau Dũng đứng dậy bỏ ra ngoài lấy xe định tẩu thoát thì bị người lớn chặn lại bắt giữ. Dũng xin tha rồi giằng co bỏ chạy. Mọi người đã trình báo sự việc lên công an.



Bị cáo Trần Văn Dũng được áp giải đến tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Suốt quá trình tố tụng, Dũng liên tục kêu oan cho là không cởi quần cháu V. trong nhà mà cởi quần cháu ngoài bụi tre nhưng mục đích là để cháu V. xấu hổ, không kêu la chứ không phải hiếp dâm, vì hôm đó Dũng đi trộm gà nhưng bất thành.

HĐXX sơ thẩm nhận định dù Dũng không thừa nhận hành vi nhưng qua hồ sơ cùng lời khai của nạn nhân, nhân chứng đủ cơ sở để xác định hành vi phạm tội của bị cáo và đã tuyên phạt bị cáo Dũng bảy năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Sau đó, bị cáo Dũng làm đơn kháng cáo kêu oan.

Ngày 10-6, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã đồng tình với VKS rằng vụ án Trần Văn Dũng hiếp dâm trẻ em để điều tra, xét xử lại từ đầu. Bởi quá trình điều tra, xét xử giai đoạn sơ thẩm có nhiều vi phạm về tố tụng như thiếu luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại như luật định, lời khai bất nhất giữa bị cáo và nạn nhân chưa được làm rõ...

Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục thông tin khi TAND huyện Bình Chánh mở lại phiên xử.