Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, lãnh 20 năm tù

Ngoài ra, Lượng cũng phải chịu hình phạt quản chế tại địa phương trong thời hạn năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Theo hồ sơ và cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Lượng là đối tượng phản động đặc biệt nguy hiểm thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân. Từ cuối năm 2010, Lượng đã có nhiều hoạt động dụ dỗ, móc nối, lôi kéo, giới thiệu các đối tượng có tư tưởng chống đối trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh tham gia vào tổ chức Việt Tân.



Bị cáo Lê Đình Lượng. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở TT&TT tỉnh kiểm tra Facebook “Lỗ Ngọc (Lê Đình Lượng)”. Kết quả xác minh, xác định Facebook này của Lượng thường xuyên đăng tải các tin, bài, bình luận có nội dung tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước...



Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thu giữ 652 bài viết, năm video được đăng tải, tán phát trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền, cổ súy cho tổ chức Việt Tân, chứa đựng nội dung chống phá Đảng, Nhà nước; xúc phạm lãnh tụ, kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân; kích động tuần hành biểu tình, gây mất an ninh trật tự tại địa phương...

Chiều 24-7-2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp Lượng về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.