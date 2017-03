Hôm nay, phúc thẩm vụ công an Phú Yên đánh chết người

Phiên tòa này diễn ra tại trụ sở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), thay vì xử lưu động tại Phú Yên.

Theo một số nguồn tin, công tác an ninh tại phiên tòa này sẽ được siết chặt với sự phối hợp bảo vệ an ninh, trật tự phiên tòa của Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Phú Yên.

Liên quan đến vụ án trên, sau khi bản án sơ thẩm ngày 15-4-2015 của TAND tỉnh Phú Yên được tuyên, một bị cáo đang bị tạm giam có kháng cáo kêu oan, ba bị cáo kháng cáo xin giảm án phạt. Ngoài ra, những người đại diện hợp pháp cho người bị hại kháng cáo yêu cầu xem xét lại toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm vì cho rằng việc điều tra, truy tố, xét xử ở cấp sơ thẩm không đúng tội danh, có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt tội, giải quyết bồi thường không thỏa đáng…



Phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn có mặt tại phiên tòa phúc thẩm vụ án dùng nhục hình với tư cách người làm chứng. Ảnh: TẤN LỘC

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 7 đến 15-4-2015, TAND tỉnh Phú Yên đã phạt Lê Đức Hoàn (thượng tá, nguyên phó Công an TP Tuy Hòa) chín tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa cũng tuyên phạt năm bị cáo cựu sĩ quan công an cùng tội dùng nhục hình, gồm Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, trinh sát Công an TP Tuy Hòa) tám năm tù, Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, đội phó Đội Trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Yên) hai năm sáu tháng tù, Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy) hai năm ba tháng tù, Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá) hai năm tù, Đỗ Như Huy (nguyên trung úy) một năm tù treo.