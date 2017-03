Hôm nay xử phúc thẩm đại án Agribank

Cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội Phạm Thị Bích Lương được xác định là bị cáo đầu vụ trong vụ án này.

Nhiều cán bộ cấp cao của Agribank cũng phải đứng trước vành móng ngựa, gồm: Cựu Tổng giám đốc Agribank Phạm Thanh Tân, cựu Ủy viên HĐQT Hoàng Anh Tuấn, cựu Phó Tổng giám đốc Agribank Kiều Trọng Tuyến…



Các bị cáo nghe tuyên án tại phiên sơ thẩm

Trước đó, chiều 7-1, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Bích Lương 30 năm về tội Vi phạm quy định về cho vay, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Lương bị liên đới bồi thường hơn 1.600 tỷ đồng.

Cựu Tổng giám đốc Phạm Thanh Tân phải chịu án 22 năm tù về hai tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, buộc bồi thường hơn 24 tỷ đồng.

16 bị cáo khác trong vụ án phải nhận mức án từ 30 tháng tù đến 30 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty cổ phần Enzo Việt (sau này đổi thành Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam) do các thương nhân người nước ngoài làm chủ đã thông đồng với Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam, Công ty cổ phần Vietmade (do Lê Minh Hiếu làm chủ tịch HĐQT) dựng lên nhiều thương vụ làm ăn khống để vay tiền của Agribank Nam Hà Nội (từ năm 2007- 2011) với tổng cộng 50 triệu USD…

Do sự thiếu trách nhiệm của các cán bộ ngân hàng và hải quan trong vụ án này, Agribank bị thiệt hại số tiền rất lớn, hơn 2.400 tỷ đồng. Các bị can người nước ngoài có trách nhiệm bồi thường, tuy nhiên do họ đã bỏ trốn nên các bị cáo có trách nhiệm liên đới trả.

Quá trình thẩm vấn tại phiên tòa cho thấy, cựu Tổng giám đốc Phạm Thanh Tân đã nhận 310.000 USD của bà Lương sau khi giải ngân vốn cho Liên doanh Lifepro Việt Nam. Hành vi này có dấu hiệu của tội Nhận hối lộ, đưa hối lộ, tuy nhiên do VKSND Tối cao không truy tố, tòa sơ thẩm kiến nghị cơ quan chức năng xem xét về hai tội này.