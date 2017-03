Hơn 100 phạm nhân ở An Giang được về ăn tết

(PL)- Ngày 11-2, ông Phan Văn Yên, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang, cho biết ông vừa ký quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn cho 742 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam Định Thành (thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an) nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Trong số này có 107 phạm nhân được tha tù trước hạn, 635 phạm nhân được giảm một phần thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại với thời gian từ một tháng đến 18 tháng. Đây là những phạm nhân có quá trình học tập và cải tạo tốt. Việc giảm án, tha tù trước hạn nhân dịp lễ, tết hằng năm là thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với những phạm nhân biết hối lỗi, quyết tâm học tập, cải tạo tốt và không vi phạm nội quy, quy chế trại giam. DUY BÌNH