Họp báo vụ 5 CA đánh chết người: Báo chí truy, tòa, viện loanh quanh

Nguyên phó Công an TP Tuy Hòa được hưởng án treo (PL)- Tòa nhận định bị cáo này có nhiều năm công tác, có nhiều thành tích nên giảm nhẹ hình phạt. Chiều 15-4, sau sáu ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Lê Đức Hoàn (nguyên thượng tá, phó Công an TP Tuy Hòa) chín tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cạnh đó, tòa phạt Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, trinh sát Công an TP Tuy Hòa) tám năm tù về tội dùng nhục hình. Cùng tội này, Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - PC45 Công an tỉnh Phú Yên) lãnh hai năm sáu tháng tù, Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) lãnh hai năm ba tháng tù, Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) lãnh hai năm tù, Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) lãnh một năm tù treo. HĐXX nhận định: Bị cáo Hoàn nguyên là trưởng ban chuyên án 312T, có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ chuyên án nhưng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật, thiếu kiểm tra, sâu sát trong quá trình các điều tra viên, cán bộ cấp dưới làm việc với anh Ngô Thanh Kiều, để xảy ra việc dùng nhục hình ngay tại trụ sở Công an TP Tuy Hòa làm anh Kiều chết, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên,bị cáo có nhiều năm công tác, có nhiều thành tích trong công tác nên được giảm nhẹ hình phạt. Theo HĐXX, việc các luật sư đề nghị truy cứu bị cáo Hoàn về tội bắt giữ người trái pháp luật là không có căn cứ do các chứng cứ có tại hồ sơ được thẩm tra tại tòa xác định Hoàn chỉ “ra lệnh bằng lời nói” cho cán bộ cấp dưới “mời” anh Kiều về Công an TP Tuy Hòa làm việc. Theo HĐXX, tại phiên tòa các luật sư cho rằng có việc lọt người, lọt tội, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự một số người liên quan về các tội bắt giữ người trái pháp luật, giết người, cố ý gây thương tích, làm sai lệch hồ sơ vụ án, khai báo gian dối, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. HĐXX xét thấy các ông Nguyễn Văn Lai (cán bộ Công an huyện Tây Hòa), Đỗ Công Phi (cán bộ Công an TP Tuy Hòa) cùng một số cán bộ, công an khác có hành vi còng tay anh Kiều tại nhà riêng và dẫn giải về trụ sở công an trong khi không có lệnh bắt giữ là có dấu hiệu của tội bắt giữ người trái pháp luật. Tuy nhiên, tại thời điểm này đã có căn cứ xác định anh Kiều là đồng phạm trong vụ trộm cắp tài sản cùng Trần Minh Cường, Ngô Thanh Sơn; anh Kiều là người có tiền án, tiền sự; có biểu hiện bỏ trốn sau khi vụ án được phát hiện, truy đuổi; việc còng tay nhằm chống xảy ra trường hợp đối tượng manh động, bỏ trốn. Từ đó, cơ quan điều tra VKSND Tối cao kết luận việc bắt giữ anh Kiều là có căn cứ và cần thiết, chỉ vi phạm về hình thức, thủ tục tố tụng và kiến nghị giám đốc Công an tỉnh Phú Yên xử lý kỷ luật là có căn cứ nên tòa không xét. Đối với các tội danh khác, đại diện VKS tại phiên tòa đã có tranh luận và không chấp nhận, tòa cũng cho rằng không có căn cứ nên không xét. Về phần dân sự, gia đình nạn nhân đòi bồi thường tổng cộng hơn 1,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng anh Kiều không thuộc diện được bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nên chỉ áp dụng BLDS, buộc các bị cáo liên đới bồi thường tổn thất về tinh thần tối đa bằng 60 tháng lương tối thiểu là 69 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Cạnh đó, tòa chấp nhận mức mai táng phí 30 triệu đồng. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm cấp dưỡng nuôi hai con của anh Kiều mỗi tháng 575.000 đồng/cháu cho đến khi phát sinh một trong các trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng. HĐXX không chấp nhận yêu cầu cấp dưỡng cha mẹ và người anh tàn tật của anh Kiều vì cho rằng khi còn sống, anh Kiều không sống chung, không cấp dưỡng cho cha mẹ; cha mẹ anh Kiều còn có ruộng đất, không thuộc trường hợp phải cấp dưỡng. Cho đến nay các bị cáo đã bồi thường tổng cộng 186 triệu đồng, trong đó Mẫn 74 triệu đồng, Quyền 27 triệu đồng, Quang 35 triệu đồng, Huy 30 triệu đồng, Hoàn 20 triệu đồng.